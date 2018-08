Jede Menge Windows-Spiele für Linux

Heute im Newsticker: Buchhaltung, Outlook-Mails in Thunderbird, ein Betriebssystem für Roboter, ein Programm gegen Rückenschmerzen und Spiele ohne Ende.

Buchhaltung mit reinen Textdateien

Wenn der Steuerprüfer kommt, muss er Zugriff auf alle digital erfassten Finanzdaten bekommen. Mit Plain Text Accounting ist das überhaupt kein Problem: Sämtliche Buchungen werden nur in reinen Textdateien erfasst. Und die sind immer direkt lesbar. Man braucht sie weder zu konvertieren noch sonstwie aufzubereiten. Die Handhabung ist allerdings etwas gewöhnungsbedürftig, denn gebucht wird auf der Kommandozeile.

https://plaintextaccounting.org/

http://hledger.org/



Outlook-Mails in Thunderbird öffnen

Meist lassen sich Mails von Outlook-Benutzern in Thunderbird problemlos öffnen. Manchmal aber stolpert das Programm über eine Datei "winmail.dat". Mit dem Add-on "Lookout" öffnet Thunderbird diese Dateien.

https://addons.thunderbird.net/de/thunderbird/addon/lookout/



Quelloffene Roboter

Wenn Sie sich für Robotik interessieren, dann kann ich Ihnen das Robot Operating System, kurz ROS, empfehlen. Das Betriebssystem für Roboter wird in Deutschland vom Fraunhofer Institut und international von einer eigenen Stiftung getragen.

http://www.ros.org/



Machen Sie mal Pause!

Wer zu viel am Computer arbeitet, verspannt sich leicht. Stretchly erinnert Sie daran, regelmäßig Pausen zu machen.

https://hovancik.net/stretchly/



Windows-Spiele für Linux

Jede Menge Games, die bisher nur auf Windows spielbar waren, sind jetzt für Linux verfügbar. Möglich macht es die Spieleplattform Steam mit ihrer neuen quelloffenen Software Proton.

https://steampowered.com/



Weltraumspiel als Open Source

Erobern Sie die Galaxis und gründen Sie Kolonien auf hunderten von Planeten. Möglich macht es das Spiel "Star Ruler", das Sie entweder fertig kaufen oder als Quellcode von GitHub herunterladen können. Leider kommt die quelloffene Version ohne Musik.

http://starruler2.com/