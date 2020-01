Kostenlose Grafiken im Vektorformat

Heute im Newsticker: Zwei Linux-PCs, davon einer mit Open Hardware, freie Vektorgrafiken, verschlüsselte Notizen und Linux-Werkzeug für Windows.

Komplett quelloffener Computer

Die MNT Research GmbH aus Berlin entwickelt einen Laptop, der vollständig aus Open Source bestehen soll. Hardware, Software, Treiber, BIOS – einfach alles an dem Gerät soll quelloffen sein. Alle Komponenten lassen sich einfach austauschen, die Akkus haben ein Standardformat. Der Linux-PC soll im Februar auf den Markt kommen, der Preis steht noch nicht fest.

mntre.com/media/reform_md/2020-01-18-finishing-reform.html



Linux kann auch teuer sein

Es gibt ja Leute, die glauben: "Was nichts kostet, taugt auch nichts!" Denen kann geholfen werden: Kaufen Sie das Edel-Notebook "Kubuntu Focus" mit Ubuntu Linux und KDE für gut 2.100 Euro!

www.tuxedocomputers.com/de/Linux-Hardware/Linux-Notebooks/15-16-Zoll/Kubuntu-Focus.tuxedo



Grafikschnipsel für alle

Das 2004 gegründete Openclipart-Projekt war besonders bei Lehrern beliebt, die damit Arbeitsblätter kostenlos illustrierten. Der Server war eine Weile nicht erreichbar. Inzwischen ist Openclipart wieder da, aber die Suchfunktion fehlt anscheinend noch. In der Zwischenzeit sind zwei andere Projekte in die Bresche gesprungen und haben die Inhalte übernommen.

freesvg.org



EncryptPad verschlüsselt Ihre Notizen

Vertrauliches können Sie mit diesem Textprogramm einfach mit einem Passwort verschlüsseln. Das Programm läuft auf Windows wie Linux und startet auch von einem USB-Stick.

evpo.net/encryptpad/



Linux-Startmenü unter Windows installieren

Sie haben Linux und Windows parallel auf einem PC? Es startet aber nur noch Windows? Dann brauchen Sie Grub2Win. Mit Grub2Win können Sie den Bootloader von Linux auch unter Windows installieren und bearbeiten. Und Ihre Linux-Partition wieder aktivieren.

sourceforge.net/projects/grub2win/