Mehr Leistung und Sicherheit für Firefox

Heute im Newsticker: Offene Wissenschaft, perfekte Musik, ein Task-Manager für Firefox, eine Passwort-Alarmanlage und ein Bild-Konverter.

EU eröffnet Cloud für offene Forschungsdaten

Überprüfbarkeit ist einer der wichtigsten Grundsteine der Wissenschaft. Daher ist es wünschenswert, neben den Forschungsergebnissen auch die Rohdaten zu veröffentlichen, auf denen die Forschung beruht. Genau das will die EU mit ihrem neuen Open-Data-Portal ermöglichen.

https://www.eosc-portal.eu/



Perfekte Tonhöhen für Musiker

Wussten Sie, dass man auf einem Klavier nicht alle Tonarten wirklich perfekt spielen kann? Es gibt immer kleine Abweichungen. Aber dagegen kann man etwas tun! Zum Beispiel mit der quelloffenen Software "Mutabor", die live im Signalweg digitaler Instrumente die Töne anpasst.

http://www.math.tu-dresden.de/~mutabor/index.html.de



Task-Manager für Firefox

Wenn eine Internetseite hängt und nicht richtig funktioniert, dann können Sie dem Problem ab Version 64 mit Firefox auf den Grund gehen. Dann erhält der Browser nämlich einen Task-Manager, der genau anzeigt, welche Seite wie viele Ressourcen verbraucht. Sie finden den Task-Manager im Firefox-Menü unter "Sonstiges".

https://www.soeren-hentzschel.at/



Wurde Ihr Passwort gehackt? Firefox passt auf!

Der beliebte Browser enthält neuerdings eine Funktion, die Sie warnt, wenn ein Server gehackt wurde. Dazu greift Mozilla auf eine große Datenbank solcher Vorfälle zu. Die Funktion gibt es schon länger, sie wird aber jetzt direkt in den Browser integriert.

https://blog.mozilla.org/



Bilder konvertieren mit dem Linux Bildbetrachter

Wussten Sie, dass der Bildbetrachter von Ubuntu Grafikdateien in andere Formate umwandeln kann? Sie brauchen nur auf das Menüsymbol zu klicken und "Speichern unter" zu wählen. Dann geben Sie die gewünschte Datei-Endung an und klicken auf "Speichern". Fertig.