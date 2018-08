Mit TeX schreibt man an der Uni

Heute dreht sich im Newsticker alles um das Layoutsystem TeX. Für viele Forscher und Studierende ist TeX der Goldstandard, mit dem sie ihre Arbeiten verfassen. Einsteiger fluchen oft, aber das ist schnell vergessen, wenn sich nach dem ersten Semester die Eleganz des Systems erschließt. Vor allem in den Natur- und Ingenieurwissenschaften ist TeX beliebt, denn es stellt Formeln perfekt dar. Die meisten Werkzeuge rund um TeX sind Open Source.

Hier werden Sie geholfen

Der Dante e.V. berät und betreut TeX-Benutzer im deutschsprachigen Raum. Er veranstaltet regelmäßig Tagungen, die nächste findet am 15.9.2018 in Chemnitz statt. In vielen Städten gibt es zudem regelmäßige Stammtische. Außerdem fördert der Verein die Entwicklung von TeX auch finanziell.

http://www.dante.de



Rundum sorglos

Die Arbeit mit TeX ist kompliziert. Man braucht mehrere Programme, um Dokumente zu erfassen, darzustellen und druckfertig auszugeben. Ein Komplettpaket, das alle nötige Software in einem Rutsch installiert, ist TeX Live.

http://tug.org/texlive/



Foren zum Thema

Wenn Sie Fragen zu TeX haben, stellen Sie sie in einem der einschlägigen Foren. Hier helfen sich neue und erfahrene Nutzer gegenseitig.

https://golatex.de/

https://texwelt.de/



Online gemeinsam an Dokumenten arbeiten

Mit Fidus Writer oder ShareLatex erarbeiten Sie akademische Texte online im Team. Die Programme sind Open Source, Sie können sie auf Ihrem eigenen Server installieren. Die einzelnen Teammitglieder benutzen die Software im Browser.

https://www.fiduswriter.org/

https://github.com/sharelatex/sharelatex



Einfacher wird’s nicht

TeX ist kompliziert, aber TexMaker erleichtert den Einstieg ungemein. Das Programm bietet ein dreigeteiltes Fenster. So sehen Sie Paletten, aus denen Sie fertige Formelteile per Mausklick einfügen können, den Quelltext und das Layout Ihres Dokuments auf einen Blick.

http://www.xm1math.net/texmaker/