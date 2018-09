Musik, Politik, Open Data, Wissenschaft und Grafik

Heute eröffnet der Open-Source-Newsticker wieder jede Menge kreative Möglichkeiten. Egal, ob Sie Musik machen, Grafiken programmieren, Offene Daten auswerten, wissenschaftlich forschen oder Politik organisieren wollen: Open Source macht es möglich!

Musik produzieren unter neuartiger Oberfläche

Radium ist ein Programm, mit dem Sie komplette Musikstücke komponieren, spielen und abmischen können. Die Benutzeroberfläche bietet Platz für mehr musikalische Daten und der Arbeitsablauf ist schneller als bei vergleichbaren Programmen.

http://users.notam02.no/~kjetism/radium/



Open Data Plattform

Mit CKAN machen Sie Daten, die als Open Data angeboten werden, für jedermann zugänglich. Das System enthält Werkzeuge, mit denen Sie die Daten effektiv veröffentlichen, teilen, finden und benutzen können. Die Software wird unter anderem von der EU benutzt.

https://ckan.org/



Politik online organisieren

"Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus", steht im Grundgesetz. Aber was will das Volk eigentlich? Pol.is ist eine Online-Plattform, die genau das effektiv ermitteln will. Regierungen und andere Organisationen können damit herausfinden, was ihre Bürger oder Mitglieder denken. Meinungsbilder werden von dem System flexibel ermittelt und bildlich dargestellt.

https://pol.is



Forschungsergebnisse sollen freigegeben werden

Wenn die Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen für jeden und jede kostenlos online zur Verfügung stellen, dann spricht man von "Open Access". Mehrere europäische Forschungsfinanzierer haben jetzt beschlossen, Open Access bis 2020 in die Tat umzusetzen. Das wird auch langsam Zeit!

https://www.scienceeurope.org/making-open-access-a-reality-by-2020/



Grafiken grafisch programmieren

Fugio ist ein Programmiersystem, mit dem Sie grafische Effekte entwickeln können. Die Effekte werden mit der Maus angeordnet und zu Effektketten verbunden. Das ermöglicht es unter anderem, Live-Video mit virtuellen Objekten aus dem Computer zu kombinieren.

https://www.bigfug.com/software/fugio/