Open Source erleichtert und erschwert das Mithören

Heute im Newsticker: Ein verschlüsselter Messenger ohne Server sowie Open Source in Prozessoren, im Stromnetz und in Hörgeräten.

Open Source dringt ins Herz des Computers vor

Das Herz jedes Computers ist der Prozessor. Die Maschinenbefehle, die dieser ausführen kann, sind ebenso wie Software urheberrechtlich geschützt. Die Initiative RISC-V entwickelt einen Befehlssatz, der unter einer Open-Source-Lizenz frei genutzt werden kann. Erste Hardware für Entwickler gibt es schon auf dieser Basis.

Hörgeräte mit Open Source

Für die Forschung und Entwicklung besserer Hörhilfen sind zwei Open-Source-Projekte der Oldenburger Hörtech gGmbH gedacht. Sie können die Software von GitHub herunterladen und auf einem Open-Hardware-Gerät installieren. Platinen und Schaltungen sind unter einer Creative-Commons-Lizenz freigegeben. Wer will, kann sich sogar ein komplettes Hörgerät selbst basteln. Das wird zwar nicht hinter dem Ohr getragen, sondern in einer Gürteltasche, kostet dafür aber auch nur 250 Euro. Entwickler Marc René Schädler stellt seinen Prototypen ebenfalls auf GitHub bereit.

Energiewende mit Linux

Im Zuge der Energiewende müssen unsere Stromnetze erweitert und erneuert werden. Die Steuerung dieser Netze hat längst die Software übernommen. Und dabei wird Linux in Zukunft eine tragende Rolle spielen, denn die Linux Foundation hat gerade mit dem größten Stromnetzbetreiber Europas eine Kooperation gegründet: LF Energy. Mit an Bord sind auch der Verband der Europäischen Netzbetreiber.

Kommunizieren ohne Server

Mit Tox chatten Sie mit Ihren Freunden, ohne sich bei einer zentralen Vermittlungsstelle anmelden zu müssen. Die Software läuft unter Android, iOS, Windows, Linux, Apple OS X sowie FreeBSD. Alle Kommunikation ist von Ende zu Ende verschlüsselt. Die Verschlüsselung lässt sich nicht abschalten.

