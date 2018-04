Open Source rettet Betriebssystem

Heute im Newsticker: Ein antiker Dateimanager, neues unter der Motorhaube für Grafik und Video, ein gerettetes Betriebssystem und programmierte Diagramme.

Neues Triebwerk für Videosoftware

Das Programm FFMPEG verarbeitet unter der Motorhaube vieler Videoprogramme die Bild- und Tonsignale. Soeben ist die neue Version 4.0 erschienen. Es werden eine Reihe neuer Formate unterstützt, ebenso die Hardware-Beschleunigung NVDEC von Nvidia.

http://ffmpeg.org/index.html#pr4.0



Betriebssystem eingestellt – Open Source rettet es

Der Hersteller des Linux-ähnlichen Betriebssystems OmniOS hat die Entwicklung eingestellt. Die Open-Source-Community springt in die Bresche und setzt die Entwicklung unter Eigenregie fort.

https://www.omniosce.org/



Microsoft veröffentlicht uralten Dateimanager

Erinnern Sie sich noch an Windows 3.0? Den Dateimanager von damals hat Microsoft jetzt auf GitHub unter der sehr freien MIT-Lizenz veröffentlicht. Wer ihn ausprobiert stellt fest: So viel hat sich gar nicht geändert.

https://github.com/Microsoft/winfile/



Diagramme programmieren

Mit GraphViz beschreiben Sie in einer Textdatei, wie Ihr Diagramm aussehen soll. Das Programm erzeugt daraus die fertige Zeichnung. Die Diagramme zeigen Objekte und deren Beziehungen zueinander, also das, was Mathematiker "gerichtete und ungerichtete Graphen" nennen. Darstellen lassen sich damit zum Beispiel Organigramme oder Flussdiagramme.

http://www.graphviz.org/



Neues Triebwerk für Grafikprogramme

GhostScript ist eine Software, die unter der Motorhaube einiger Programme für den Export von PDF- oder Postscript-Dateien sorgt, unter anderem in Scribus. In der neuen Version 9.23 kann GhostScript Bilder unbearbeitet weiterreichen, um Bildfehler zu verhindern. Die Berechnung von durchsichtigen Bereiche ist sehr aufwändig, das erledigt GhostScript jetzt schneller.

http://www.ghostscript.com/