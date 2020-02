Rauch, Feuer, Menschenrechte, Zeichnungen und eine Projektverwaltung

Heute im Newsticker: Bauprojekte besser managen, Zeichnungen einfach ausgeben, Flüssigkeiten besser simulieren und eine subtile Hommage an die Menschenrechte

Projektverwaltung in neuer Version

Die Berliner OpenProject GmbH hat ihr gleichnamiges Programm zum Projektmanagement in der Version 10.4 veröffentlicht. In der neuen Version können Sie jetzt auch 3D-Modelle von Gebäuden im IFC-Format integrieren.

www.openproject.org/de/



Der Brachiograph zeichnet für Sie

Ein Plotter ist ein Gerät, das Computergrafiken mit Hilfe eines Stiftes zu Papier bringt. Den wahrscheinlich einfachsten Plotter der Welt können Sie selbst bauen. Zutaten: Ein Raspberry für die Steuerung, zwei kleine Motoren, zwei Eisstiele und eine Wäscheklammer als Stifthalter.

www.brachiograph.art



3D-Programm Blender mit besseren Flüssigkeiten

Das Beliebte Trickfilmprogramm bietet in der neuen Version 2.82 neue Simulationen für Rauch und Flüssigkeiten. Rauschen kann jetzt mit Hilfe künstlicher Intelligenz entfernt werden. Objekte können jetzt einen Innendruck haben, zu Deutsch: Sie können Kissen und Luftmatratzen modellieren.

www.blender.org/download/releases/2-82/



Subtile Hommage an die Menschenrechte

"Being Human", "Ein Mensch sein" oder "menschlich sein", nennt sich eine Schriftart, in deren Großbuchstaben eine winzige Version der Menschenrechte versteckt ist. Lesbar werden die englischen Stichworte nur in besonders großen Schriftgrößen. Schrift-Designer Walter van Rijn schreibt dazu: "Wenn Sie diese Schriftart verwenden, wird jeder Text eine Miniversion der Menschenrechte enthalten."

fontlibrary.org/en/font/being-human