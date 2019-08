Physik-Videos analysieren und modellieren

Heute im Newsticker: Ein neues Linux, ein Programm für Physiklehrer, professionelle Buchhaltung und ein augenschonender Firefox. Und dazu ein Profi-Tipp für Datenschützer.

Neue Version von Linux Mint

Die besonders benutzerfreundliche Linux-Version "Mint" ist in der Version 19.2 erschienen. Mint beruht auf Ubuntu, versucht aber, noch einfacher zu sein.

https://blog.linuxmint.com/?p=3788



Physik lernen

Mit Tracker können Sie Videos analysieren und modellieren. Themen wie elastische Stöße und vieles mehr lassen sich damit anschaulich darstellen.

https://physlets.org/tracker/



Professionelle Buchhaltung

Ein quelloffenes System für die Buchhaltung in Unternehmen entwickelt das Projekt Openmiracle. die Software unterstützt doppelte Buchführung, Gehaltszahlungen, Rechnungen und vieles mehr.

http://www.openmiracle.com/



So aktivieren Sie den dunklen Modus von Firefox

Seit der Version 68 können Sie Firefox in einen augenschonenden dunklen Modus schalten. Klicken Sie dazu auf das Menü ≡ und dann auf "Add-ons / Themes / Dark / Aktivieren".



Internetseiten durchleuchten

Welche Module von Drittanbietern sind auf Internetseiten enthalten, und wer sammelt damit Benutzerdaten? Diese Frage beantwortet das Programm Webxray. Achtung: Das ist kein Programm, das man mal eben zwischendurch per Mausklick benutzen kann, sondern ein Profi-Werkzeug.

https://webxray.org/