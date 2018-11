So bauen Sie Ihre perfekte Hifi-Anlage selbst

Heute im Newsticker: Hochwertige Tonmodule für Bastelrechner, Open Source für sichere Entwicklung, eine energiesparsame Blockchain und die Benutzerstatistik von Ubuntu Linux.

Open Source hilft Entwicklern beim Verschlüsseln

Obwohl seit vielen Jahren gute und sichere Verschlüsselungstechnik existiert, sind wir von sicheren Netzen noch himmelweit entfernt. In der Mehrheit der Fälle wird die Verschlüsselung nämlich von den Entwicklern fehlerhaft eingesetzt. Das Open-Source-Projekt CogniCrypt hilft, solche Fehler zukünftig zu vermeiden. Die Software arbeitet als Add-on für die beliebte Entwicklungsumgebung Eclipse. CogniCrypt erzeugt einerseits korrekt implemetierten Quellcode für Verschlüsselungsmodule, und überprüft andererseits den vorhandenen Quellcode auf Fehler.

https://www.eclipse.org/cognicrypt/



Blockchains verschwenden Energie

Bitcoin und andere Blockchain-Techniken sind umstritten. Einerseits gelten sie als zukunftsträchtig, andererseits als Stromfresser. Das Projekt Concord will eine stromsparende, robuste, leistungsfähige und skalierbare Blockchain entwickeln.

https://vmware.github.io/concord-bft/



Die meisten installieren Linux ohne Windows

Wenn Sie wissen möchten, wie Ubuntu Linux weltweit benutzt wird, dann werfen Sie doch mal einen Blick in die Statistik des Ubuntu-Herstellers Canonical! Da steht zum Beispiel, dass 54 Prozent der Benutzer ihre Festplatte komplett löschen, wenn sie Linux installieren. Hätten Sie das gedacht? Ich dachte immer, die Leute wollen ihr Windows neben Linux behalten!

https://www.ubuntu.com/desktop/statistics



Edle Hifi-Anlagen mit dem Bastelrechner

Der beliebte Bastelrechner Raspberry Pi hat leider keinen guten Tonausgang. Macht aber nichts! Mit den Zusatzmodulen von HifiBerry bauen Sie trotzdem eine edle Tonanlage daraus. Damit können Sie zum Beispiel hochwertige Lautsprecher direkt an den Raspi anschließen.

https://www.hifiberry.com