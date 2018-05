So beheben Sie die neuste Firefox-Panne

Heute im Newsticker: Wie Windows Firefox aus dem Takt bringt, ein neuer Name für Piwik, ein Pinguin zum Selbernähen, ein neues Linux und ein Geometrieprogramm für den Schulunterricht.

Firefox zickt? Spielen Sie das Update ein!

Die neuste Aktualisierung von Windows 10 auf Version 1803 bringt Firefox dazu, auf manchen Websites eine Fehlermeldung anzuzeigen. In der neuen Version 59.0.3 ist der Fehler behoben. Wenn Sie betroffen sind, spielen Sie das Firefox-Update ein.

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/59.0.3/releasenotes/



Piwik heißt jetzt Matomo

Falls Sie sich wundern, was aus dem Projekt "Piwik" geworden ist: Das heißt jetzt "Matomo". Matomo ist ein Programm, mit dem Sie untersuchen können, was die Besucher Ihrer Website so treiben. Vorteil: Ihre Daten bleiben bei Ihnen.

https://matomo.org/blog/2018/01/piwik-is-now-matomo/



Linux-Pinguin zum Selbernähen

Das freie Betriebssystem Linux wird von dem charmanten Maskottchen "Tux" repräsentiert, einem niedlichen Pinguin. Tux können Sie in vielfältiger Form kaufen, Sie können ihn aber auch ganz in der Tradition von Open Source selber machen. Zum Beispiel als Plüschtier. Die Community stellt freie Schnittmuster zur Verfügung. Hardware-Anforderungen: Nadel und Faden.

http://www.free-penguin.org/



Fedora-Linux 28 erschienen

Die beliebte Linux-Distribution spart in ihrer neuen Version mehr Strom, lässt sich leichter einrichten und einfacher in VirtualBox installieren.

https://getfedora.org/de/



Geometrie für Schüler

Mit Dr. Geo lernen Kinder und Jugendliche Geometrie von der Grundschule bis zum Abitur. Alle Figuren sind interaktiv und beweglich. Das Programm enthält eine einfache Entwicklungsumgebung, mit der geometrische Skripte programmiert werden können.

http://www.drgeo.eu/