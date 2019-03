So einfach berechnen Sie die Wohnfläche

Heute im Newsticker: Grundriss ausmessen leicht gemacht – Diagramme online zeichnen – Emojis im Texteditor eingeben

Online Diagramme zeichnen

Sie brauchen schnell ein Diagramm? Rufen Sie die Seite Draw.io auf. Klicken Sie auf "Language", um die Seite auf Deutsch umzuschalten. Zuerst stellen Sie ein, ob Sie Ihr Diagramm in der Cloud oder auf Ihrem PC speichern möchten. Dann suchen Sie sich eine Vorlage aus, bearbeiten Ihr Diagramm, speichern, fertig. Draw.io können Sie auch ohne Internet auf Ihrem Desktop-PC verwenden. Die Online-Version können Sie auch in Ihren eigenen Nextcloud-Server einbinden.

https://github.com/pawelrojek/nextcloud-drawio/



Emojis im Editor

Wussten Sie, dass Sie im Standard-Editor von Linux ganz einfach Emojis eingeben können? Drücken Sie die Tastenkombination Strg-., das heißt: halten Sie die Strg-Taste fest und drücken Sie die Punkt-Taste. Alternativ dazu können Sie auch mit der rechten Maustaste in das Editor-Fenster klicken und ein "Emoticon einfügen". In beiden Fällen erscheint ein Auswahlfenster, in dem Sie jede Menge Smileys und andere bunte Symbole aus neun verschiedenen Kategorien einfügen können. Windows kann das nicht, weder mit dem Standard-Editor noch mit Notepad++.



So schnell berechnen Sie Flächen mit SweetHome3D

Sie haben ein Zimmer ausgemessen und wollen jetzt die Grundfläche in Quadratmetern wissen? Kein Problem mit SweetHome3D! Starten Sie das Programm und klicken Sie auf das Symbol "Raum erstellen" oder auf den gleichnamigen Eintrag im Menü "Plan". Jetzt fangen Sie in einer Ecke an und klicken von Ecke zu Ecke den Grundriss des Raumes zusammen. Die Fläche wird sofort angezeigt. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Länge per Tastatur einzugeben. Mit einem Doppelklick schließen Sie den Grundriss ab.

http://www.sweethome3d.com/