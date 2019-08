So installieren Sie ein Programm aus der Software-Schatzkiste

Sie sind Abonnent der Software-Schatzkiste? Sie möchten wissen, wie die DVD funktioniert? Lesen Sie weiter!

Windows / Deutsch / Open Source. Wie Sie vielleicht wissen, gebe ich ein gedrucktes monatliches Fachblatt zu Open Source heraus. Zusätzlich erhalten die Abonnenten jeden Monat eine DVD mit den besten Open-Source-Programmen für ihren PC. Dieses Paket aus verständlichen deutschen Anleitungen und Software auf DVD können Sie unter dem Namen "Software-Schatzkiste" abonnieren. Die DVD hat eine komfortable deutsche Oberfläche, von der Sie die Programme mit wenigen Mausklicks installieren können.



Wie das funktioniert, erkläre ich hier einmal grundsätzlich: Legen Sie die Schatzkisten-DVD in das DVD-Laufwerk Ihres PCs ein. Wenn auf Ihrem Windows-PC der Autostart für CDs und DVDs eingeschaltet ist, erscheint sofort die Startseite der Schatzkiste.



Klappt nicht? Dann starten Sie den Windows-Explorer und klicken links auf "Dieser PC". Rechts klicken Sie doppelt auf das DVD-Laufwerk. Der Inhalt der DVD wird angezeigt. Mit einem Doppelklick auf die Datei "autoexec.exe" starten Sie die Bedienoberfläche der DVD. Falls die Datei nur "autoexec" heißt (ohne ".exe"), klicken Sie sie trotzdem doppelt an. Es ist die richtige Datei, die Endung "exe" wird nur nicht angezeigt.



Es erscheint eine Seite mit dem Logo und der Überschrift der Software-Schatzkiste. Darunter sind die Programme aufgelistet. Klicken Sie eins davon an, erscheint eine Beschreibung zu diesem Programm. Um zur Startseite zurück zu kommen, klicken Sie rechts unten auf "Zurück zur Startseite".



Um ein Programm zu installieren, klicken Sie auf der Seite dieses Programms auf "Installation Windows". Falls es mehrere Optionen gibt, klicken Sie auf "Installation Windows 64 Bit". Falls ihr PC nicht museumsreif ist, hat er garantiert 64 Bit.



Meist fragt die Benutzerkontensteuerung von Windows an dieser Stelle: "Möchten Sie zulassen, dass durch diese App Änderungen an Ihrem Gerät vorgenommen werden?". Klicken Sie auf "Ja".



Als nächstes erscheint das Installationsprogramm der jeweiligen Software, zum Beispiel "Mozilla Firefox-Installation". Jetzt klicken Sie ein paarmal auf "Weiter" und schließlich auf "Fertigstellen".



Und das wars auch schon! Ab können Sie das Programm in Ihrem Startmenü aufrufen und nutzen.