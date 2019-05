So löschen Sie eine Festplatte vollständig und super-gründlich

Heute im Newsticker: Eine App für ganz kleine Kinder, ein Computer für Grundschulkinder, eine Lizenz für Künstler, ein Zerstörer für Daten, ein Verzeichnis für offene Hardware und ein Mediacenter für alle.

Mediacenter jetzt schneller

Mit AVMultimedia wandeln Sie Ihren PC in ein komfortables Mediacenter um. In der neuen Version 2019/V werden dabei alle Programmteile im Hauptspeicher komprimiert, so dass die Software erheblich schneller startet.

https://sourceforge.net/projects/archivista



App für Kleinkinder

Mit Pianoli können Sie Ihr Smartphone einem neugierigen Kleinkind in die Hand drücken. Die App sperrt den Bildschirm und zeigt eine bunte Klaviertastatur an, auf der das Kind herumklimpern kann.

https://f-droid.org/de/packages/com.nicobrailo.pianoli/



Lizenz für freie Kunst

Freie Software ist ein Erfolgsmodell. Mit der "Free Art License" sollten Künstler in die Lage versetzt werden, ihre Werke genau wie Freie Software zum allgemeinen Gebrauch und zur Weiterentwicklung freizugeben.

http://artlibre.org/faq_eng/



Minicomputer für Grundschüler

Der Calliope Mini ist eine kleine Platine, auf der ein kompletter Computer untergebracht ist. Damit können Kinder ab dem Grundschulalter Programmieren lernen.

https://calliope.cc/



Der Datenzerstörer

Bevor Sie einen gebrauchten Datenträger verkaufen, stellen Sie sicher, dass keine Daten mehr darauf vorhanden sind. Einfaches Löschen genügt nicht! Mit "Darik's Boot and Nuke", kurz DBAN, vernichten Sie alle Datenspuren. Aber Vorsicht: Wenn Sie versehentlich die falsche Festplatte löschen, sehen Sie Ihre Daten nie wieder!

dban.org



Verzeichnis von offener Hardware

Während quelloffene Software sehr verbreitet ist, muss man offene Hardware immer noch mit der Lupe suchen. Die "Open Source Hardware Association" hilft dabei.

https://certification.oshwa.org/