So schreiben Sie abwechslungsreiche Texte

Heute im Newsticker: Schöne kleine Bilder, Radiosender, Erdkunde, Solaranlagen, ein neuer Landkartendienst und dieses Dings, also, wie heißt das noch, ach Sie wissen schon, wenn einem das richtige Wort nicht einfällt...

Bilddateien verkleinern ohne Qualitätsverlust

Internetseiten mit großen Bildern liegen im Trend, verbrauchen aber viel Datenvolumen und laden langsam, vor allem, wenn sie mit Mobilgeräte abgerufen werden. Der "Caesium Image Compressor" rechnet Ihre Bilddateien klein, ohne dabei die Bildqualität zu opfern.

https://saerasoft.com/caesium/



Ihr eigener Radiosender

Wollten Sie nicht immer schon mal einen eigenen Radiosender betreiben? Jetzt können Sie das tun: Die Initiative Opendigitalradio stellt quelloffene Software und preiswerte Hardware bereit, mit denen Sie Ihr Hörfunkprogramm digital in den Äther schicken können.

http://www.opendigitalradio.org/



Open Source Erdkunde

Landkarten waren gestern. Heute arbeiten Geografen mit digitalen geografischen Informationssystemen, kurz GIS. QGIS ist so ein System.

https://www.qgis.org/de/



Wenn Ihnen mal die Worte fehlen...

...dann hilft Ihnen der OpenThesaurus schnell und einfach weiter. Das Projekt sammelt Synonyme, also unterschiedliche Wörter, die das gleiche bedeuten, und viele weitere Zusatzinformationen. Meine Top-Empfehlung für Autoren: OpenThesaurus bringt Abwechslung in Ihre Texte. Das Projekt arbeitet nach dem Wikipedia-Prinzip: Jeder kann mitmachen.

https://www.openthesaurus.de/



So überwachten Sie Ihre Solaranlage

Mit diesem Projekt erzeugen Sie eine farbige Übersicht über die aktuellen Leistungsdaten Ihrer Solaranlage. Spannung, Strom, Leistung und die Tagesleistung der letzten Zeit werden bequem dargestellt.

https://solaranzeige.de/



Konkurrenz für Google Maps

Die französische Suchmaschine Qwant bietet einen neuen Landkartendienst an. Er beruht auf OpenStreetMap, soll so komfortabel werden wie Google Maps und dabei aber den Datenschutz beachten. Zur Zeit ist der Dienst noch in der Beta-Phase, also noch nicht ganz fertig.

https://www.qwant.com/maps/