So sichern Sie Ihre Windows-Treiber

Heute im Newsticker: Bilder aus Office-Dateien auslesen, ein Internet ohne Server, Sicherungskopien von Windows-Treibern und eine Kommunikationsplattform für Sie und Ihre Freunde.

Funktionert das Internet der Zukunft ohne Server?

IPFS nennt sich ein Dateisystem, das alle Daten völlig ohne Server, verteilt auf einer Vielzahl privater PCs speichern will. Es soll effizienter und preiswerter sein als das aktuell genutzte Protokoll HTTP. Es soll Inhalte vor dem Vergessen schützen und kann frühere Fassungen von Dateien wiederherstellen. Es soll sicherer gegen Ausfälle sein und Monopole verhindern. Ich bin gespannt, wie das Projekt sich entwickelt.

https://ipfs.io/



Eine freie Plattform für Freunde und Kollegen

Keybase ist eine Kommunikationsplattform für Teams, Vereine, Familien oder Freunde. Das Programm soll zukünftig auf jedem Gerät funktionieren, zur Zeit sind einige Apps aber noch in Arbeit. Mit Keybase können Sie in Gruppen Nachrichten, Bilder und Dateien austauschen. Alle Daten werden verschlüsselt. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt das Projekt Riot.

https://keybase.io/



So sichern Sie Ihre Windows-Treiber

Wenn Windows immer langsamer wird und immer mehr Macken zeigt, dann installiert man es am besten neu. Dumm nur, dass danach alle Hardware-Treiber fehlen. Dieses Problem löst DriverBackup. Es legt Sicherheitskopien sämtlicher Treiber an. Diese können Sie nach einer Neu-Installation wieder einspielen.

https://sourceforge.net/projects/drvback/



Eleganter Bildbetrachter

Mit Nomacs zeigen Sie alle gängigen Bildformate an - sogar RAW-Bilder und Psd-Dateien aus Photoshop. Das Programm blendet Zusatzinformationen in durchsichtigen Kästen ein. Es kann Bilder nicht nur aus Dateien in Ordnern lesen, sondern auch aus Zip- und MS Office-Dateien.

https://nomacs.org/