Spiele-Entwicklung kinderleicht

Heute im Newsticker: Eine neue Inkscape-Version, Open Hardware von Western Digital, ein besonders einfaches Entwicklungssystem für Computerspiele, und ein minimalistischer Webseitengenerator.

Vektorzeichenprogramm in neuer Version

Die beliebte Zeichensoftware Inkskape ist in der neuen Version 0.92.4 erschienen. Zugleich hat die Version 1.0 das Alpha-Stadium erreicht. Wie immer ist das Programm schneller und stabiler geworden. Verbesserungen gibt es unter anderem beim Gruppieren von Objekten und bei durchsichtigen Elementen in PDFs. Für die Alphaversion werden Tester gesucht.

https://inkscape.org/news/2019/01/17/inkscape-launches-version-0924/



Festplattenhersteller liefert Open Hardware

Western Digital hat das Design der Ansteuerelektronik für SSD-Festplatten "SweRV" als Open Hardware veröffentlicht. Die Schaltung beruht auf der ebenfalls quelloffenen Prozessorarchitektur RISC-V. Die Software wird mit umfangreicher Dokumentation und weiteren Software-Werkzeugen geliefert.

https://github.com/westerndigitalcorporation/swerv_eh1



Spiele spielerisch entwickeln

Das Spiele-Entwicklungssystem "Unity" kann kostenlos genutzt werden, solange man nicht zu viel Geld damit verdient. Der Hersteller hat dazu jetzt einen vereinfachten Entwicklungsbaukasten für Kinder als Open Source veröffentlicht. Der Quelltext steht auf GitHub bereit.



Internetseiten mit minimalem Aufwand erzeugen

Mit Nanogen stellen Sie Webseiten her, indem Sie Kopf und Fuß der Seite, Menüs, das Design und weitere Bestandteile in einfachen Textdateien speichern. Nanogen setzt die Teile zu einer vollständigen Seiten zusammen.

https://doug2k1.github.io/nanogen/