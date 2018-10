Starten Sie Ubuntu doch einfach unter Windows!

Heute im Newsticker: Spracherkennung von Mozilla, Ubuntu-Unterstützung von Microsoft, mehr Sicherheit für Ihren PC und für Open-Source-Projekte, Texterkennung mit dem Handy und Dateiabgleich zwischen Handy und einem Server.

Ubuntu unter Windows starten

Auf Microsofts hauseigener Virtualisierungslösung Hyper-V können Sie ab sofort besonders einfach einen virtuellen Ubuntu-PC starten.

https://blogs.windows.com/buildingapps/2018/09/17/run-ubuntu-virtual-machines-made-even-easier-with-hyper-v-quick-create/



Freie Spracherkennung macht Fortschritte

Mozilla arbeitet an einer quelloffenen Software für Spracherkennung, "Deep Speech" genannt. Diese ist jetzt in der Version 0.2.0 erschienen. Die neue Version ist kleiner und deutlich schneller, so dass sie jetzt in Echtzeit gesprochenen Text mitschreiben kann.

https://github.com/mozilla/DeepSpeech/releases/tag/v0.2.0



Sicherheitsschloss für Ihren PC

Der Librem Key ist ein USB-Stick für alle, denen Passwörter nicht mehr sicher genug sind. Sie können ihn für die Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzen und PGP-Schlüssel sicher darauf speichern.

https://puri.sm/posts/introducing-the-librem-key/



Texterkennung mit dem Handy

Mit der App "Character Recognition" fotografieren Sie einen Text einfach mit dem Handy. Die App liest den Text aus dem Foto aus und speichert ihn als Textdatei.

https://f-droid.org/packages/org.atai.TessUI/



Mehr Sicherheit für Open-Source-Projekte

"Radically Open Security" nennt sich eine Gruppe von Sicherheitsexperten, die ihr Knowhow der Sicherheit von Open-Source-Projekten widmen. Die Experten suchen in den Projekten nach Sicherheitslücken, damit diese behoben werden können.

https://www.radicallyopensecurity.com/



Dateien zwischen Handy und Server abgleichen

Mit Synctool sichern Sie Fotos und andere Dateien Ihres Handys täglich auf einen Internet-Server.

https://f-droid.org/packages/theakki.synctool/