Staubsauger selbst gebaut

Heute habe ich im Newsticker drei Open-Hardware-Geräte für Sie: einen Staubsauger, einen Bastelcomputer für Kinder und eine Effektplatine für Musiker.

Ein selbst gebauter Staubsauger

Tim Kramer hat einen Staubsauger entworfen, der aus Elektroschrott und 3D-gedruckten Ersatzteilen besteht. Sein "Tenok" lässt sich an jeden gebrauchten Staubsaugermotor und -schlauch anpassen. Alle Anleitungen, Baupläne und 3D-Druckdateien stehen unter freien Lizenzen zur Verfügung. Schlechter sieht es in Deutschland leider mit der Verfügbarkeit von Elektroschrott aus: Der wird nämlich meist professionell verwertet – Bastler haben kaum Gelegenheit, im Schrott zu stöbern. Kramer hat es da besser: Er ist Schwede.

https://www.heise.de/make/



Open Hardware für Musiker

"Doppler" nennt sich eine Entwicklungsplatine, auf deren Basis digitale Musiksteuerungen, Effektgeräte und Synthesizer gebaut werden können. Die Platine enthält einen ARM-Prozessor und einen FPGA-Chip. In letzterem lässt sich die Art und Weise, wie die Hardware im Chip verschaltet ist, mit Softwarebefehlen ändern. Wenn Sie wissen, wierum man einen Lötkolben hält und sich für Musik interessieren, könnte das etwas für Sie sein.

https://cdm.link/2019/03/dadamachines-doppler-fpga-open-music-hardware/



Spielerisches Programmiersystem für Grundschüler

Foldio nennt sich ein Bastelsystem, mit dem Kinder im Grundschulalter Programmieren lernen können. Zum Set gehört der Open-Hardware-Bastelrechner Calliope mini sowie Faltkartons, die Tierfiguren darstellen. Zusammen ergeben sich interaktive Spielzeuge, die die Kinder selbst programmieren können. Die Pappkameraden sind mit Sensoren und Leiterbahnen bedruckt und sollen die digitale Welt greifbar machen. Das Starterset kostet 29,95 ohne und 59,95 mit Platine.

https://www.foldio.tech/