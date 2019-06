Tauchen Sie tiefer als je zuvor in Bücher ein

Heute geht es im Newsticker um digitale Medien: Um Dokumente, die für die Nachwelt konserviert werden, um Bücher, die Sie gleichzeitig lesen und hören können, um Videos auf einer freien Gemeinschaftsplattform und um einfache aber gute Internetseiten.

Das digitale Erbe der Menschheit bewahren

Werden unsere Nachfahren in 100 Jahren unsere digitalen Dokumente noch lesen können? Um das sicherzustellen, gibt es eine Variante des PDF-Formats, die speziell für die Langzeitarchivierung gedacht ist. VeraPDF stellt sicher, dass Dokumente diesen Vorgaben entsprechen.

verapdf.org



Bücher lesen und gleichzeitig hören

Manche lesen Bücher, manche hören Hörbücher, und wieder andere tun beides gleichzeitig. Wenn auch Sie erleben wollen, wie es ist, ein Buch zu lesen und es gleichzeitig vorgelesen zu bekommen, dann brauchen Sie die Android-App Menestrello. Beim gleichzeitigen Lesen und Hören können Sie tiefer in Geschichten eintauchen, sich Lernstoff besser merken oder eine Fremdsprache lernen. Voraussetzung sind so genannte Audio-eBooks, von denen der Hersteller der Software auch einige anbietet, zum Teil kostenlos.

www.readbeyond.it/menestrello/



Freie Videoplattform

Peertube ist eine Videoplattform, die nicht auf einem zentralen Server läuft, sondern von vielen dezentralen Computern gemeinsam bereitgestellt wird. Thorium ist eine App, mit der Sie auf diese Videos zugreifen können.

https://f-droid.org/de/packages/net.schueller.peertube/



Einfache Internetseiten bauen

Fast jeder benutzt WordPress für Internetseiten. Dabei gibt es viele Zahnwälte, die nur ein paar schöne fest stehende Seiten ohne Schnickschnack brauchen. Solche Seiten können Sie mit einem statischen Seitengenerator viel einfacher herstellen. Einen ganzen Haufen solcher Generatoren finden Sie auf StaticGen.

https://www.staticgen.com/