Text zu kurz? So formatieren Sie ihn unauffällig länger

Heute im Newsticker: Eine pfiffige Schriftart für Studenten, eine überraschende Mehrheit auf Microsofts Servern, ein Ladegerät für Ihr Elektroauto und ein Fehler in LibreOffice Calc

An Universitäten werden oft Arbeiten in bestimmter Länge mit einem bestimmten Format verlangt. Während die einen die Länge nur durch konsequentes Kürzen erreichen, haben andere zu wenig Stoff. Wenn Sie zu letzteren gehören, habe ich einen Geheimtipp für Sie: Nehmen Sie doch einfach eine andere Schriftart! Geht nicht, weil Times New Roman vorgeschrieben ist? Kein Problem! "Times Newer Roman" sieht genauso aus, ist aber 13 Prozent breiter.

Die meisten Server in Microsofts Cloud laufen auf Linux

Wie der Branchendienst ZDNet meldet, ist der Linux-Anteil an Microsofts Azure-Cloud in den letzten drei Jahren von 25 Prozent auf über 50 Prozent gewachsen, und der Anteil wächst Monat für Monat weiter.

Ladegerät für Elektroauto

OpenWB ist ein intelligentes Ladegerät für Elektroautos. Stückliste, Schaltpläne, Software und Installationsanleitung gibt es frei im Internet. Wieviel Strom das Gerät zieht, lässt sich flexibel steuern. Dabei wird die Leistung einer Solaranlage (falls vorhanden) ebenso berücksichtigt wie der Akkustand im Auto, die Uhrzeit und weitere Faktoren.

Calc-Fehler in Version 6.1.0.3

In LibreOffice hat sich in der Version 6.1.0.3 ein seltsamer Fehler eingeschlichen. Wenn Sie einen Zeitdauer berechnen, indem Sie die Differenz zweier Uhrzeiten bilden gibt Calc ein falsches Ergebnis aus. Von 7:00 bis 9:00 Uhr vergehen demnach nicht 2 Stunden, sondern 1,98 Stunden. Falls Sie von dem Fehler betroffen sind, aktualisieren Sie Ihr LibreOffice auf die neuste Version. In LibreOffice 6.1.1.2 ist der Fehler behoben.

