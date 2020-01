Vereinsverwaltung kostenlos oder zur Miete

Heute im Newsticker: Gleich zwei Vereinsverwaltungen, ein wichtiges Update für das hochsichere Linux "Tails", Pulsmesser zum Selberbasteln und ein neues Geschäftsmodell für Open Source.

So organisieren Sie Ihren Verein

Sie betreuen die Internetseiten eines Vereins? Dann werfen Sie mal einen Blick auf "Admidio". Mit der deutschsprachigen Software können Sie Mitgliederlisten, Termine, Fotos und vieles mehr in die Vereins-Seiten integrieren. Ehrungen, Dienste, Geburtstage, Trainingsstunden und etliche andere Funktionen lassen sich über Plugins einbinden. Admidio wird maßgeblich in Deutschland entwickelt.

www.admidio.org



Vereinsverwaltung mieten oder selber machen

Tendenci ist eine Vereinsverwaltung, die Sie ab 200 Dollar im Monat mieten oder als Open Source kostenlos selbst betreiben können. Betrieben wird das Projekt von einer amerikanischen Firma, aber die Software ist auch auf Deutsch erhältlich.

www.tendenci.com



Anonymes Linux schließt Sicherheitslücken

Wer es mit der Sicherheit im Internet ganz besonders ernst meint, nutzt ein spezielles Linux wie zum Beispiel "Tails". Dieses ist soeben in der Version 4.2 erschienen. Wenn Sie Tails benutzen, sollten Sie Ihr System umgehend aktualisieren, denn die neue Version schließt gravierende Lücken.

tails.boum.org



So basteln Sie sich Ihren eigenen Pulsmesser

Sie löten gerne selbst? Dann können Sie mit den Anleitungen auf dieser Seite einen Pulsmesser, Englisch: "Heart Rate Monitor", selbst zusammenbauen.

www.postscapes.com/bluetooth-heart-rate-monitor/



Open-Source-Software im Abo

GitRoyalty ist ein neues Geschäftsmodell für Open-Source-Projekte: Die wesentlichen Quelltexte bleiben offen, aber Projektteile, die für mehr Komfort sorgen, sind nur noch gegen Gebühr erhältlich. Das System setzt auf GitHub auf.

gitroyalty.com