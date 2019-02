Verhüterli für Programmierfehler

Heute im Newsticker: KI hilft den Entwicklern von Firefox, bewegte Kunst, PDF-Dateien durchsuchen und ein schönes Video über die Absurditäten üblicher Software-Lizenzen.

Firefox wird jetzt mit Fehlerverhütung programmiert

Der Spielehersteller Ubisoft hat eine künstliche Intelligenz entwickelt, die noch während der Entwicklung vor Programmierfehlern warnt. Dazu werden in vorhandenem Code Fehler und deren Korrekturen analysiert, damit das System in Zukunft bei ähnlichen Fehlern Alarm schlagen kann. Mozilla will das Verhüterli bei der Entwicklung des beliebten Browsers Firefox einsetzen.

https://blog.mozilla.org/



Kunstwerke setzen sich in Bewegung

Was man mit Kunstwerken machen kann, deren Urheberrecht freigegeben ist, zeigt Simone Seagle. Sie hat Animationen entwickelt, die Werke des Metropolitan Museum of Art in Bewegung setzen.

http://tangerinedev.com/play



PDF-Dateien schnell durchsuchen

In irgendeiner PDF-Datei stand was zum Thema „Himmel“, aber in welcher? Mit pdfgrep finden Sie es heraus! Auf einem Linux-PC können Sie das Programm mit „sudo apt-get install pdfgrep“ installieren. Alle Textzeilen aus allen PDFs im aktuellen Ordner, die das Stichwort „Himmel“ enthalten, finden Sie zum Beispiel mit „pdfgrep Himmel *“. Wenn Sie noch die Option -R hinzufügen, durchsucht das Programm auch die PDFs in allen Unterordnern.

https://pdfgrep.org/



Warum die Software der öffentlichen Hand Open Source sein sollte

Die Free Software Foundation Europe hat ein schönes Video darüber gemacht, wie unsinnig proprietäre Software in der öffentlichen Verwaltung ist. Die Leitfrage lautet: Wie wäre es, wenn Gebäude und andere physische Infrastruktur unter den gleichen Bedingungen stünde wie typische proprietäre Software?

https://download.fsfe.org/videos/pmpc/pmpc_de_desktop.mp4