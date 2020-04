Videokonfernezen mit Jitsi

Heute im Newsticker: Thunderbird, Videokonferenzen, Linux-Dateien unter Windows und ein freier Mini-PC.

Thunderbird aktualisiert Add-ons automatisch

In der neuen Version 68.7 bringt Thunderbird installierte Add-ons nach einem Update automatisch auf eine kompatible Version. Man muss sich also nicht mehr manuell um nicht mehr funktionierende Add-ons kümmern, nachdem man Thunderbird erneuert hat. Mail-Konten auf Microsoft-Exchange-Servern lassen sich jetzt leichter einrichten.

www.thunderbird.net/en-US/thunderbird/68.7.0/releasenotes/



Videokonferenzen mit Jitsi

Das beliebte System für Videokonferenzen können Sie in der Cloud nutzen oder auf einem eigenen Server installieren. In der neuen Version ist es jetzt auch möglich, anderen Teilnehmern Videos vom eigenen Desktop mit Ton zu zeigen. Bisher ging der Videoton in solchen Situationen verloren.

meet.jit.si



Windows Explorer greift direkt auf Linux-Dateien zu

Haben Sie Windows und Linux parallel auf dem gleichen PC? Dann kennen Sie das Problem: Linux konnte schon immer auf Windows-Dateien zugreifen, aber von Windows aus bleibt die Linux-Festplatte ein Buch mit sieben Siegeln. Bisher brauchte man Zusatzprogramme, um an die Linux-Dateien zu kommen. Jetzt kann der Windows Explorer direkt auf die Linux-Partition zugreifen. Vorerst steht die Funktion nur in der Vorabversion für Eingeweihte (Insider Preview) bereit. Sobald die Funktion für alle freigegeben wird, gebe ich Ihnen Bescheid.

blogs.windows.com/windowsexperience/2020/04/08/announcing-windows-10-insider-preview-build-19603/



Freier Mini-PC

der Librem Mini ist ein kleiner Open-Source-PC, bei dem das BIOS/UEFI durch das quelloffene SeaBIOS ersetzt wurde. Der PC wird mit dem Betriebssystem PureOS ausgeliefert, das auf Debian Linux beruht. Das Gerät kann zu Preisen ab 700 Dollar vorbestellt werden.

shop.puri.sm/shop/librem-mini/