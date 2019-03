Videos direkt vom Bildschirm aufnehmen

Riot-Messenger wird immer beliebter

Nach den französischen Regierungsbehörden wechselt jetzt auch das KDE-Projekt auf die Kommunikationsplattform Matrix mit dem Client Riot. KDE ist eine beliebte Benutzeroberfläche für Linux. Riot ist eine komfortable freie Alternative zu Whatsapp.

https://dot.kde.org/2019/02/20/kde-adding-matrix-its-im-framework



Mozillas Sprachdatensammlung ist fertig

Im Projekt "Common Voice" sammelt die Mozilla-Stiftung geschriebene und vorgelesene Sätze. Solche Sammlungen bilden die Grundlage für jedes Spracherkennungsprogramm. Mit der Mozilla-Sammlung von Sprachdaten sollen freie Diktierprogramme entwickelt werden. Unter den 18 bisher gesammelten Sprachen ist auch Deutsch. Die Sammlung ist jetzt soweit fertig, dass Mozilla sie öffentlich freigegeben hat. Trotzdem werden natürlich weiter Sprachdaten gesammelt. Sie können selbst ganz einfach mitmachen, indem Sie Sätze vorlesen oder bereits vorhandene Sätze anhören und bestätigen.

https://voice.mozilla.org/



Das Labor für Mathematiker

Mit GNU Octave lösen Mathematiker ihre Probleme numerisch. Das Programm beherrscht Matrizenrechnung, Integration, Differentialgleichungen und vieles mehr. Die Software wird auch als "wissenschaftliche Programmiersprache" bezeichnet. Die neue Version 5.1 ist besser mit dem kommerziellen Programm Matlab kompatibel und bringt einige neue Funktionen mit.

https://www.gnu.org/software/octave/



Videos vom Bildschirm aufnehmen und senden

Mit OBS Studio können Sie alles, was auf Ihrem Bildschirm zu sehen ist, in ein Videosignal umwandeln. Dieses können Sie als Videodatei speichern oder auch gleich als Stream ins Internet senden. In der neuen Version 23 lassen sich auch hochaufgelöste Videos flüssig speichern und streamen. Dazu greift das Programm auf die in Grafikkarten enthaltenen Video-Encoder zu.

https://obsproject.com/de/blog/progress-report-february-2019