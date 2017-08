Welche Programme hätten Sie gerne in Ubuntu?

Heute im Newsticker: Ein Open-Source-Stammtisch, ein Hosenknopf-Computer, eine Ubuntu-Umfrage und Spracherkennung im Open Source.

Open-Source-Treffen in München

Wenn Sie in München oder Umgebung wohnen und sich für quelloffene Software interessieren, dann können Sie immer am vierten Freitag im Monat Gleichgesinnte im Cafe Netzwerk treffen. Das Lokal liegt in der Nähe des Hauptbahnhofs. Dort unterhält man sich in geselliger Runde um alle Themen rund um Open Source. Der nächste Termin ist der 25. August 2017.

https://www.opensourcetreffen.de/termine.html



Messen, steuern, regeln mit dem kleinsten Arduino

So klein wie ein Hosenknopf ist der kleinste Spross aus der Familie der Arduino-Steuercomputer. Die winzige Platine hat 20 Ein- und Ausgänge, an die Sie Sensoren, Blinklichter und andere Elektronik anlöten können. Bis nächsten Samstag können Sie noch zur Finanzierung beitragen, Ende September werden die Geräte verschickt.

https://www.crowdsupply.com/uduino/uduino



Welche Apps hätten Sie gerne in Ubuntu?

Die Entwickler der beliebten Linux-Variante wollen wissen, was die Benutzer sich für die kommende Version 18.04 wünschen. Welcher Browser, Kalender, Musikspieler und so weiter soll als Standard angeboten werden? Ihre Wünsche können Sie in einer Umfrage äußern.



Open Source Spracherkennung

Das Erkennen von gesprochener Sprache ist sehr aufwändig, daher ist das Angebot an Spracherkennungsprogrammen im Open Source bisher recht dünn. Für die Entwicklung braucht man unter anderem möglichst viele Aufnahmen von kurzen vorgelesenen Texten. Mozilla sammelt solche Aufnahmen und ruft die Benutzer daher auf, eigene Sprachaufnahmen beizusteuern. Bisher ist das Projekt auf die englische Sprache beschränkt.

https://voice.mozilla.org/