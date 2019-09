Wie mit einer alten Schreibmaschine getippt

Heute im Newsticker: Wenn Sie sich nach Ihrer alten Schreibmaschine sehnen, dann können Sie am PC wenigstens deren Schrift nachahmen. Außerdem: Festplattenplatz untersuchen, eine Organisation für ein freieres Urheberrecht und ein Ersatz für die Open ClipArt Library.

Schöne Schreibmaschinenschrift

Special Elite ist eine Open-Source-Schriftart, die aussieht, wie auf einer alten Schreibmaschine getippt. (Und der Name ist netter als der einer ähnlichen Schrift, die "Nazi Typewriter" heißt.)

https://fonts.google.com/specimen/Special+Elite



Was belegt den Festplattenplatz?

Mit crossdirstat ermitteln Sie, welche Ordner und Dateien wie viel Platz auf Ihrer Festplatte belegen. Das Programm ist im Februar 2019 erschienen und funktioniert unter Windows, Apple und Linux. Bisher gab es solche Programme nur jeweils für eine Plattform. Zudem wird WinDirStat für Windows nicht mehr weiter entwickelt (funktioniert aber noch gut).

https://github.com/Jelmerro/crossdirstat/



Organisation für freie Kultur

COMMUNIA nennt sich ein internationales Netzwerk von Aktivisten und Forschern, das kostenlose Kultur für alle vorantreiben will. Das Urheberrecht soll eingeschränkt werden, damit alle von Werken in der Public Domain profitieren können. Die Organisation nimmt Stellung zu nationalen Gesetzen und EU-Vorschriften zu dem Thema. Sie will erreichen, dass Schulen freie Bildungsmaterialien bekommen und Künstler vorhandenes Material wiederverwenden dürfen, ohne bei jeder Collage gleich einen Anwalt fragen zu müssen.

https://www.communia-association.org



Ersatz für die Open ClipArt Library

Mit Public Domain, sprich "Pablic Domäin", werden alle kreativen Werke bezeichnet, auf denen überhaupt kein Urheberrecht liegt. Solche Werke sammelt die Plattform "Public Domain Files". Hier finden Sie knapp 14.000 Cliparts, über 100 Schriftarten und fast 200.000 Bilder. Da die Open ClipArt Library immer noch geschlossen ist, ist das zur Zeit die beste Quelle für gemeinfreie Grafikschnipsel.

http://www.publicdomainfiles.com/