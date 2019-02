Wie viel Feinstaub ist wirklich in der Luft?

Heute im Newsticker: Feinstaubbelastung selber messen, Haus und Wohnung planen, dezentral chatten und telefonieren, eigene Server-Dienste anbieten.

Luftdaten selber messen

Mit diesem Projekt können Sie einen eigenen Sensor bauen und ihn an der Außenwand Ihres Hauses anbringen. Damit messen Sie die Feinstaubbelastung selbst. Wenn Sie Ihren Sensor dann noch auf der Projektseite registrieren, fließen Ihre gewonnenen Daten direkt in eine Karte der Luftqualität in Deutschland ein.

https://luftdaten.info/



Wohnung, Haus und Garten planen

Der beliebte Wohnungsplaner SweetHome3D ist in der Version 6 erschienen. Das Programm bietet jetzt bewegliche Türen und Fenster sowie eine menschliche Figur, deren Gliedmaßen Sie frei bewegen können. Sind in Ihrem Plan neue Möbel enthalten, die noch gekauft werden müssen, dann können Sie zu diesen jetzt die Preise notieren. Muster auf Wänden und Böden können Sie jetzt verschieben, damit sie nicht unschön aneinander stoßen. Texte können jetzt mehrzeilig sein und in der 3D-Ansicht angezeigt werden. Auch Hintergrundbilder und Polylinien können Sie jetzt im 3D-Modell einblenden.

http://www.sweethome3d.com



Dezentrale Kommunikationsplattform

Jami ist eine Software, mit der Sie Textnachrichten verschicken und telefonieren können. Das Programm steht für Mobil- und Schreibtischgeräte zur Verfügung. Das Jami-Netz funktioniert dezentral und hat keinen Vermittlungs-Server.

https://jami.net/



Jede Menge Futter für Ihren eigenen Server

Wenn Sie eine schnelle Internetverbindung haben, können Sie einen eigenen Server zu Hause aufstellen. Wozu das gut sein soll? Haufenweise Anregungen finden Sie auf der Liste „awesome-selfhosted“. Darauf stehen jede Menge Programme, die Sie auf Ihrem Server als Dienste installieren können. Die Möglichkeiten sind endlos, sie reichen von A wie Analytics bis W wie Wiki.

https://github.com/Kickball/awesome-selfhosted