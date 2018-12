Zuverlässiger als Linux? Geht das überhaupt?

Heute im Newsticker: Ein neuer Firefox, ein eigener Dateiserver, ein freier Server für Gesetzestexte und ein Betriebssystem, das sogar noch zuverlässiger ist als Linux.

Mehr Komfort bei Tabs in Firefox 64

Im neuen Firefox 64 können Sie jetzt mehrere Tabs gleichzeitig auswählen und diese dann gemeinsam anheften, schließen, neu laden oder stummschalten. Zunächst nur in den USA ist eine Komfortfunktion verfügbar, die anhand des Benutzerverhaltens Erweiterungen empfiehlt. Laut Mozilla werden die Benutzerdaten dafür nur lokal auf dem PC des Benutzers analysiert und nicht an Mozilla geschickt.

https://blog.mozilla.org/



Ihr eigener Dateiserver

Mit FreeNAS können Sie einen eigenen Dateiserver auf eigener Hardware einrichten. Das Betriebssystem auf der Basis von FreeBSD ist auf Datenspeicherung im lokalen Netzwerk spezialisiert. Als Grundlage genügt ein PC mit 64-Bit-Prozessor. Die FreeNAS-Software installieren Sie auf einer 8-GB-Speicherkarte, für die Daten können Sie mehrere Festplatten installieren. In der neuen Version 11.2 wurde die Web-Oberfläche renoviert und eine Schnittstelle zu externen Cloud-Speichern eingebaut.

https://www.freenas.org/



Gesetze für Bürger

Wenn der Bundestag ein Gesetz beschließt, muss dieses im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden. Dieses wird von einem privaten Verlag herausgegeben, der den Zugang beschränkt. Die Open Knowledge Foundation will das ändern und alle Gesetze aus dem Bundesgesetzblatt unbeschränkt online stellen.

https://offenegesetze.de/



Zuverlässiger als Linux

FreeBSD ist ein freies, Linux-ähnliches Betriebssystem, das unter Fachleuten als besonders zuverlässig gilt. Es kommt auf den Servern großer Internet-Dienste wie Strato oder Netflix zum Einsatz. Soeben ist die Version 12 erschienen.

https://www.freebsd.org/de/