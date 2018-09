Verschicken Sie Ihren Bildschirm einfach mit Thunderbird

Sie sehen etwas auf Ihrem Computermonitor, das Sie jemand anderem zeigen möchten. Schicken Sie ihm das Bild doch einfach per E-Mail! Mit Thunderbird geht das verblüffend einfach.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Mit dem richtigen Add-on brauchen Sie nur eine Tastenkombination und drei Mausklicks, um ein Fenster auf Ihrem Monitor in eine E-Mail einzufügen. Drücken Sie die Druck-Taste oben rechts auf der Tastatur. Damit kopieren Sie das aktive Fenster als Grafik in die Zwischenablage. Dann klicken Sie in Thunderbird auf "Verfassen", um eine neue E-Mail zu erzeugen. Thunderbird öffnet ein neues Fenster, in dem Sie Ihre Mail schreiben können. Oben rechts in diesem Fenster sehen Sie eine Büroklammer, das Wort "Anhang" und einen kleinen Pfeil nach unten. Klicken Sie auf diesen Pfeil. Ein kleines Menü klappt auf. Hier klicken Sie auf "Aus Zwischenablage". Thunderbird fügt das Bild aus der Zwischenablage als Anhang "image.png" in Ihre E-Mail ein. Der Empfänger kann das Bild einfach per Mausklick öffnen.



Damit das funktioniert, brauchen Sie das Add-on mit dem Namen "Attach from Clipboard" oder auf Deutsch: "Anhang aus Zwischenablage". Klicken Sie in Thunderbird auf das Menüsymbol ≡ und dann auf "Add-ons / Add-ons". Links klicken Sie auf "Erweiterungen" und geben dann rechts oben ins Suchfeld "zwischenablage" ein. In der Ergebnisliste dieser Suche erscheint "Anhang aus Zwischenablage" an erster Stelle. Klicken Sie daneben auf die grüne Schaltfläche "+ Zu Thunderbird hinzufügen". Es kann sein, dass Thunderbird das Add-on zunächst nicht installiert, sondern statt dessen oben eine gelbe Leiste mit einer Warnung einblendet. Klicken Sie in dieser Leiste auf "Erlauben", damit das Add-on installiert werden kann. Es erscheint ein neues kleines Fenster, das erneut eine Warnung enthält. In diesem Fenster klicken Sie auf "Jetzt installieren". Wieder erscheint eine schmale Leiste oben im Fenster, diesmal in Grau. Klicken Sie auf "Jetzt neu starten". Thunderbird startet neu, und "Anhang aus Zwischenablage" ist installiert.



