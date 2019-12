devolo Magic 2 LAN triple: Neuer Powerline-Adapter mit superschnellen Gigabit-Anschlüssen

Der neue devolo Magic 2 LAN triple bringt drei pfeilschnelle Gigabit-LAN-Ports überall dorthin, wo eine Steckdose vorhanden ist. Zusätzliche Switches gehören damit ebenso der Vergangenheit an wie langsame Übertragungsraten. Mit bis zu 2.400 Mbit/s Geschwindigkeit macht der Powerline-Adapter Streaming-Unterhaltung, Online-Gaming und Software-Downloads so richtig Beine.

Online-Streaming der liebsten Filme und Serien in brillanter 4K-Qualität, Gaming-Spaß mit minimalen Reaktionszeiten, Downloads von mehreren Gigabyte: Viele Nutzer setzen für moderne Multimedia-Anwendungen weiter auf bewährte Kabelverbindungen, um hohe Geschwindigkeiten nutzen zu können. Die immer beliebter werdenden Netzwerkspeicher (NAS) lassen sich zudem nicht per WLAN ins Netz bringen. Häufig ist jedoch für die Vielzahl aus Smart-TV, Spielekonsole oder NAS-Server ein zusätzlicher Switch nötig.

Nicht so mit dem neuen Powerline-Adapter devolo Magic 2 LAN triple. Denn er überträgt das Internetsignal über das heimische Stromnetz und erzielt ungebremst von Decken oder Wänden Übertragungsraten von bis zu 2.400 Mbit/s. Mit drei Gigabit-Ports versorgt der devolo Magic 2 LAN triple dabei gleich mehrere Multimedia-Geräte. Ein separater Switch wird also überflüssig. Und damit in der Entertainment-Ecke kein Stromanschluss verloren geht, kommt der Magic 2 LAN triple zudem mit integrierter Steckdose samt Kindersicherung.

Reichweitenstark und zukunftssicher durch G.hn

Durch die leistungsstarke Powerline-Technologie ist es egal, wie weit in Haus oder Wohnung der Router entfernt steht. Der devolo Magic 2 LAN triple überbrückt mühelos Strecken von bis zu 500 Metern. Das ist Leistung, auf die sich Anwender langfristig verlassen können, denn wie die gesamte Produktreihe devolo Magic setzt auch der neue Powerline-Adapter auf die neueste Technologiegeneration G.hn. Sie steht für die Zukunft der Heimvernetzung über das heimische Stromnetz und macht das Heimnetz fit für bandbreitenhungrige Dienste der Zukunft.

devolo Magic: echtes Plug & Play

Die Produktreihe Magic ist die neueste Technik-Evolution von devolo. Die deutschen Powerline-Experten entwickeln seit über 17 Jahren starke Lösungen für die smarte Vernetzung via Powerline Communication und WLAN. Bei devolo Magic gilt dabei das Motto „auspacken und loslegen“: Nachdem ein Adapter mit dem Router verbunden ist, lässt sich an jeder gewünschten Steckdose ein weiterer Adapter platzieren. Praktisch: Dank Auto-Pairing finden sich die Adapter automatisch und stellen eine sichere Verbindung her. Zusätzlich stehen die kostenlose devolo Home Network App, devolo Cockpit Software sowie die Web-Oberfläche zur Installation beziehungsweise Konfiguration der Magic LAN Adapter bereit.

Preise und Verfügbarkeit

Der devolo Magic 2 LAN triple ist die ideale Lösung für anspruchsvolle Multimedia-Unterhaltung, die reichlich Bandbreite benötigt. Kunden, die ein bestehendes Magic-Netzwerk ausbauen möchten, greifen zur devolo Magic 2 LAN-triple Erweiterung zum Preis von 79,90 Euro (inkl. MwSt.). Für die Ersteinrichtung eines neuen Magic-Netzwerks steht das devolo Magic 2 LAN triple Starter Kit zur Verfügung. Das Paket enthält einen devolo Magic 2 LAN triple sowie einen devolo Magic 2 LAN-Adapter zum Preis von 139,90 Euro. devolo gewährt auf alle Produkte eine Garantie von drei Jahren.