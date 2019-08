Fotos und Reiseerlebnisse sicher bewahren mit der Samsung SSD T5

Weltenbummler wissen, wie wichtig Fotos sind, um sich das Erlebte nach – und oftmals auch schon während – einer Reise immer wieder in Erinnerung zu rufen. Ob Wochenend-Städtetour, Strandurlaub oder Roadtrip: Nicht auszudenken, wären die Zeugen dieser persönlichen Abenteuer aufgrund streikender Technik unwiederbringlich verloren.

Am Abend im Campervan oder Hotelzimmer noch schnell die besten Bilder des Tages sichern? Mit der Samsung SSD T5 schnell und einfach möglich

Um Bilder und Dateien auch unterwegs schnell und einfach zu sichern, bietet Samsung mit der SSD T5 in Rose Gold und Metallic Red einen mobilen Speicher in den Kapazitäten 500 GB und 1 TB – und damit ein ebenso nützliches wie schickes Must-Have fürs Handgepäck. Legt man zugrunde, dass JPEG-Dateien durchschnittlich rund 8 Megabyte Speicherplatz benötigen, bietet bereits die 500 GB-Variante Platz für über 60.000 Fotos. Zudem ist die T5 nur so groß wie eine Kreditkarte und mit einem Gewicht von 51 Gramm extrem leicht.

Wir leben in einer visuell geprägten Welt, in der Fotos und Selfies zum Lebensalltag gehören. Ob Smartphone-Kamera oder teure Vollformat-Ausrüstung: Heutzutage geht kaum jemand auf Reisen, ohne sein Abenteuer zu dokumentieren, festzuhalten und zu teilen. Eines hat sich gegenüber analogen Zeiten nicht verändert: Das Aufbewahren von Fotos erfordert jede Menge Platz – aufgrund immer höherer Bildauflösungen und Datengrößen mehr als je zuvor.

Dafür sind praktikable Speichermöglichkeiten notwendig: Sie sollen möglichst schnell, einfach zu bedienen und dabei handlich genug sein, um sie unterwegs bequem nutzen zu können. Und wenn die technischen Helfer dann auch optisch den eigenen Lifestyle unterstreichen, bereiten sie gleich noch mehr Freude.

Mehr als zehn Millionen Deutsche geben laut der Allensbacher Markt- und Werbeanalyse an, gerne Produkte mit modernem Design zu kaufen. „Neben zuverlässiger und leistungsstarker Technologie legen unsere Kundinnen und Kunden verstärkt Wert auf ein ansprechendes Produktdesign. Die Geräte sollen nicht nur praktisch sein, sondern auch optisch zur jeweiligen Lebenswelt des Nutzers passen“, so Susanne Hoffmann, Head of Product Marketing Storage bei Samsung Electronics GmbH. „Mit der SSD T5 in Rose Gold und Metallic Red ergänzen wir das bestehende Sortiment und schaffen damit mehr Variabilität für den individuellen Geschmack.“

Die Portable SSD T5 ist ab sofort in Metallic Red und Rose Gold erhältlich. Die Farben gibt es für die Kapazitäten 500 GB (UVP in Deutschland 119,90€) und 1 TB (UVP in Deutschland 199,90€). Weitere Informationen finden Sie an diesem Direktlink bei samsung.com.