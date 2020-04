Highspeed-Internet für unterwegs: Der neue 4G/LTE-Hotspot von D-Link

Verlassen Sie sich nicht auf unsichere öffentliche Hotspots, sondern erzeugen Sie mit dem neuen D-Link DWR-933 Ihre eigene, stabile und sichere Internetverbindung für bis zu zehn Geräte gleichzeitig mit einem hohen Datendurchsätze von bis zu 300 Mbit/s.

Der neue LTE-Router D-Link DWR-933 ist für den mobilen Einsatz konzipiert und ermöglicht eine schnelle, kabellose, lokale Netzwerkverbindung für bis zu zehn Geräte – seien es Notebooks, Tablets, Smartphones, Smart Home-Geräte oder auch Spielekonsolen. Mit nur 18,8 mm Gehäusehöhe und leichten 120 Gramm passt der kompakte DWR-933 in jede Tasche. In Kombination mit bis zu 14 Stunden Akkulaufzeit erweist sich der Hotspot als idealer Begleiter im mobilen Arbeitsumfeld wie auch im privaten Gebrauch oder auf Reisen.

Sicher ins Internet

Der DWR-933 ermöglicht einen stabilen, sicheren Internetzugang über das 4G/LTE-Netz an allen Orten mit ausreichend Mobilfunkempfang. Dies gewährleistet nicht nur Unabhängigkeit von überlasteten Netzwerken, wie in Hotels oder Cafés, sondern schafft auch Abhilfe, falls der Breitbandanschluss einmal ausfällt. Zudem profitieren Nutzer von einer erhöhten Datensicherheit im Vergleich zu Internetverbindungen über einen öffentlichen WLAN-Hotspot. Schutz vor unerlaubten Zugriffen auf das Netzwerk bieten dabei die integrierte Firewall sowie die WPA/WPA2-Verschlüsselung. Mit dem Einsatz einer Micro SD-Karte in den dafür vorgesehenen Slot kann der Router darüber hinaus als mobiler Server genutzt werden.

Hohe Geschwindigkeiten mit Dualband-Ausstattung

Der mobile Hotspot stellt ein starkes WLAN-Signal für unterschiedlichste Anwendungsszenarien bereit. Dank Unterstützung für LTE-A Kat.6 können Download-Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s für flüssige HD-Videos, schnelle Downloads oder Videokonferenzen in HD-Qualität realisiert werden. Die maximale Übertragungsrate für den Upload liegt bei 50 Mbit/s. So bietet der DWR-933 auch mehreren Nutzern gleichzeitig ausreichend Bandbreite, um im vollen Umfang und parallel zu arbeiten sowie Streaming-Dienste zu nutzen. Der DWR-933 arbeitet gleichzeitig auf dem 2,4 GHz- und 5 GHz-Frequenzband.

Dies ermöglicht schnelle Übertragungsraten von bis zu 1.200 Mbit/s und reduziert Interferenzen der verbundenen Geräte auf ein Minimum. Das 5 GHz-Band ist für eine schnelle Datenübertragung auf kurze Distanz konzipiert. Geräte, die weniger Bandbreite erfordern, können auf das 2,4 GHz-Band zugreifen, das wiederum größere Reichweiten erlaubt. Die Dualband-Ausstattung optimiert den Datenverkehr maßgeblich, da sich Endgeräte jeweils mit dem am besten passenden Wi-Fi-Band verbinden können.

Bis zu 14 Stunden Akkulaufzeit

Der langlebige 3.000 mAh Lithium-Ionen-Akku sorgt für einen zuverlässigen Betrieb von bis zu 14 Stunden fernab der Steckdose und lässt auch an langen Arbeitstagen oder ausgiebigen Filmabenden niemanden im Stich. Aufgeladen wird der DWR-933 über den Mikro-USB-Port, der auch dazu genutzt werden kann, ein Notebook oder einen PC per Mobilfunk-Modem mit dem Internet zu verbinden. Der Status des Geräts und des Netzwerks sowie der Akkustand werden jeweils über das integrierte Display angezeigt und können so auf einen Blick überprüft werden.

Einfache Inbetriebnahme und Bedienung

Um den mobilen Hotspot nutzen zu können, muss der Nutzer lediglich eine Micro-SIM-Karte in den dafür vorgesehenen Steckplatz einsetzen. Die Abrechnung erfolgt je nach gebuchtem Datentarif. Starten lässt sich der Router über den An- und Ausschaltknopf seitlich am Gerät. Die kabellose Netzwerkverbindung wird ganz unkompliziert über die praktische Wi-Fi Protected Setup (WPS) Funktion hergestellt. Endgeräte lassen sich per einfachem Knopfdruck am Router anmelden. Die aufwändige Eingabe von Passwörtern entfällt. Die Einrichtung des Routers sowie die Aktivierung der SIM-Karte erfolgen über eine übersichtliche und einfach zu bedienende Weboberfläche.

D-Link DWR-933 – Die Key Features im Überblick

Wireless-Hotspot für bis zu zehn Geräte gleichzeitig

Dualband-WLAN AC1200 auf dem 2,4- und 5 GHz-Frequenzband mit einer kombinierten Bandbreite von bis zu 1.200 Mbit/s

Download-Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s mit LTE-A Kat.6

Verbindungsherstellung zum Netzwerk über Micro-SIM-Karte (Nano-SIM-Adapter im Lieferumfang)

Aufladen und alternative Modemverbindung via Micro-USB-Anschluss

Bis zu 14 Stunden Akkulaufzeit (3.000 mAh Lithium-Ionen-Akku)

Größe: 98 x 71 x 18,8 mm; Gewicht: 120 Gramm

WPA/WPA2-Verschlüsselung

Eingebaute Firewall

Wi-Fi Protected Setup (WPS) für One-Touch-Verbindung

Integriertes 0,96 Zoll Display mit Statusanzeige

Der 4G/LTE-Hotspot ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz für 144 Euro bzw. 144 Schweizer Franken (UVP inkl. MwSt.) erhältlich.