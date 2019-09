Klipsch T5 Sport: Der ausdauernde Sportbegleiter für Sie und Ihr Smartphone

Wer heute beim Workout sein Smartphone mitführt (und wer tut das nicht?), der legt auch großen Wert auf die passende Audiowiedergabe. Audio-Pionier Klipsch legt mit dem neuen In-Ear-Kopfhörer "T5 Sport" die Messlatte für das Verhältnis von Preis und Leistung ein gutes Stück nach oben.

Mit den T5 Sport In-Ear-Kopfhörern bietet Klipsch den passenden Soundtrack für jede Sportart - und das völlig drahtlos. Die T5 wurden explizit für einen aktiven Lebensstil entworfen und können neben einem absolut sicheren Sitz mit bis zu zehn Stunden Batterielaufzeit und einer IPX4-Zertifizierung für Schutz vor Schweiß und Spritzwasser aufwarten. Bluetooth 5.0, aptX und AAC sorgen zudem für eine unterbrechungsfreie Drahtlosübertragung in hoher Qualität. Das verstellbare Nackenband sorgt darüber hinaus mit seiner integrierten Fernbedienung und Mikrofonen mit cVc Geräuschunterdrückung für ein Höchstmaß an Bedienkomfort. Neben der Musiksteuerung können so auch während des nächsten Workouts entspannt Telefongespräche angenommen und geführt werden.

True Spirit: für Sport-Begeisterte gemacht

Marathon oder Fitness-Work-out: Sportbegeisterte finden mit den Klipsch T5 einen treuen Musik-Begleiter für sportliche Aktivitäten unterschiedlichster Art. Der kräftige Akku der In-Ear-Hörer bietet mit bis zu zehn Stunden durchgehender Wiedergabedauer genügend Durchhaltevermögen für mehrere Trainingseinheiten an einem Tag. Das längenverstellbare Nackenband ermöglicht eine Anpassung an die individuellen Tragevorlieben. Zusammen mit den mitgelieferten "Ear Wings" wird somit ein sicherer Sitz ohne Verrutschen oder Herausfallen der Ohrhörer garantiert. Über die integrierte Fernbedienung kann zwischen den Liedern und der persönlichen Trainings-Playlist gewählt oder auch ein eingehender Anruf entgegengenommen werden. Schweiß und Spritzwasser können den T5 Sport durch die IPX4-Zertifzierung ebenfalls nichts anhaben.

True Comfort: perfekter Sitz in jeder Situation

Die patentierte True Comfort Technologie der T5 In-Ear-Kopfhörerserie von Klipsch bietet unvergleichlichen Tragekomfort. Neben einem sicheren Sitz wird auf diese Weise ein besonders angenehmes Tragen der In-Ears auch über längere Zeit hinweg ermöglicht. True Comfort bietet mit seinen ovalen Ohrpassstücken aus weichem Silikon eine optimale Anpassung an die anatomischen Gegebenheiten des menschlichen Gehörgangs. Hinzu kommt eine besonders schmal ausgeführte Öffnung für die Treiber, die im Gehäuse in einem anatomisch ebenfalls idealen Winkel integriert sind. Als besonderes Highlight liegen den T5 Comply Ts-100 Ohraufsätze bei, die sich besonders gut an die individuelle Ohrenform anpassen lassen.

True Performance: moderner Drahtlos-Audio-Genuss

Dynamischer Klipsch Sound als Antreiber beim Sport: Die T5 Sport sorgen ungeachtet ihrer kompakten Bauweise für einen beeindruckenden Klang beim Work-out. Der Bluetooth®-Standard 5.0 sowie die Codecs aptX und AAC stellen stets eine unterbrechungsfreie Wiedergabe in höchster Qualität sicher – völlig kabellos. Darüber hinaus eignen sich die T5 Sport In-Ear-Kopfhörer dank der integrierten Mikrofone mit cVc Geräuschunterdrückung auch hervorragend als drahtloses Headset für Telefongespräche während der Trainingspausen. Hintergrundgeräusche im Fitness-Studio werden somit nicht zum Störfaktor und beide Gesprächspartner erhalten exzellente Sprachqualität.

True You: bester Sound für jeden Lifestyle

Die T5 Sport sind Teil der neuen True Produktreihen von Klipsch. Mit True You möchte das Unternehmen auf die individuellen Hörgewohnheiten seiner Kunden eingehen und bietet dafür eine große Bandbreite an Audio-Produkten für jeden Lifestyle. Allen Neuheiten gemein ist der legendäre Klipsch Sound, der das Unternehmen seit seiner Gründung 1946 durch Paul W. Klipsch berühmt gemacht hat. Mit True You verbindet Klipsch sein über Jahrzehnte gewachsenes Klang-Know-how mit wegweisenden Technologien und einem eigenständigen Design.

Die T5 Sport In-Ear-Kopfhörer sind für eine unverbindliche Preisempfehlung von 119,00 Euro in einer schwarzen und einer weißen Farbausführung im Fachhandel erhältlich (inklusive Mehrwertsteuer). Weitere Infos: https://de.klipsch.com