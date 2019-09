Komfort statt Kabel: Praxistipps für den perfekten Qi-Loader für Ihr Mobiltelefon

Für das kabellose Aufladen über eine induktive Ladefunktion hat sich der Qi-Standard etabliert. Heute bieten Ihnen die meisten Mobiltelefone der Markenhersteller die Qi-Ladefunktion ab den Geräten der mittleren Preisklasse. Beim großen Angebot von Ladeschalen in unterschiedlichen Formen und Leistungsklassen sollten Sie die folgenden Punkte für die Auswahl Ihres perfekten Qi-Loaders heranziehen.

Seit Google, Samsung und zuletzt auch Apple auf den Qi-Standard (Qi = chinesisches Wort für Lebensenergie) setzen, hat sich das bequeme Aufladen von Mobiltelefonen in einer Ladeschale ohne mechanischen elektrischen Kontakt durchgesetzt.

Die Vorteile: Kein dauerndes Gefummel mit dem Ladekabel, die Kontakte der Buchse verschleißen nicht, Beschädigungen und Fehlbedienungen sind quasi ausgeschlossen, der gesamte Ladevorgang wird absolut kindersicher.

Der Zubehörmarkt bietet inzwischen eine große Auswahl von Qi-Ladestationen (Qi Auto Wireless Charger). Das Angebot reicht von den eher teuren Qi-Chargern der betreffenden Gerätehersteller bis zu sehr günstigen Ladestationen der üblichen fernöstlichen Verdächtigen.

Die Ladestationen sehen zwar äußerlich meist ausgesprochen simpel aus, immerhin müssen sie aber sehr kleine bzw. flache, zugleich effizient arbeitende Elektrospulen beinhalten, um ein kompatibles Mobiltelefon in kurzer Zeit aufzuladen. Im Mobilgerät und in der Ladestation befinden sich dazu entsprechende Spulen für die elektromagnetische Induktion. Damit die Ladestation nicht versucht, willkürliche Objekte aufzuladen, ist zudem eine Art „Qi-Kommunikation“ eingebaut, mit der die Kontaktaufnahme und der Beginn der Ladeaktion akustisch/optisch gemeldet wird.

Hat die Verwendung eines Qi-Loaders auch Nachteile? Da ist zu nennen, dass beim Laden per Kabel das Mobilgerät problemlos weiterbenutzt werden kann. Das geht bei Qi-Loadern nur eingeschränkt, da ja der direkte Kontakt mit der Ladeschale bestehen bleiben muss. Zudem geht durch den schlechteren Wirkungsgrad der Verbindung per Induktion im Vergleich zum Kabel ein wenig Energie verloren. Der erhöhte Stromverbrauch schlägt sich allerdings pro Gerät nur mit jährlich weniger als einem Euro in Ihrer Stromrechnung nieder. Beachten Sie für die Auswahl und Nutzung eines Qi-Loaders die folgenden Punkte: