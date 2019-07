Neues Gigaset GS190 mit starkem Akku und scharfem Display

Mit dem neuen GS190 präsentiert Gigaset einmal mehr einen Preis-Leistungsprofi. Das Gerät kommt mit einem fast randlosen 6,1-Zoll-Display, leistungsstarkem Quad-Core Prozessor, schnellladefähigem 4.000-mAh-Akku, Face-ID, Fingerabdrucksensor und der neuesten Android 9 Pie-Version – für gerade mal 169 Euro.

Damit ist das Smartphone zwischen dem Anfang Juni vorgestellten Gigaset GS110 und dem Nachfolger des Erfolgsmodells Gigaset GS185 – dem ersten Smartphone aus Deutschland – angesiedelt, der ebenfalls im Juli vorgestellt werden wird. So startet Gigaset in den Smartphone-Sommer 2019.

Ein Smartphone ist nur so stark wie sein Display, Prozessor und Akku. Und da bietet das Gigaset GS190 viel fürs Geld: Besonderen Spaß macht der große HD+ Bildschirm mit 6,1 Zoll Diagonale im extrabreiten Seitenverhältnis 19,5:9. Unter dem kratzfesten und schmutzabweisenden 2,5D Glas mit abgerundeten Kanten zeigt er mit 1.560 x 720 Pixel ein besonders farbechtes und klares Bild. Die extra schmale Notch schafft noch mehr Raum fürs Display. Zentral und mittig in ihr ist die Frontkamera positioniert, die mittels Face-ID auch für das Entsperren des Geräts über Gesichtserkennung sorgt.

Das neue Gigaset GS190 in Titanium Grey und Night Shade Blue

Im neuen Gigaset GS190 arbeitet der Mediatek Helio A22 MT6761 Quad Core Prozessor mit 2.0 GHz und sorgt mit 64-Bit-Architektur für ausreichend Leistung bei allen Anwendungen. Die vier ARM Cortext-A53 Kerne sorgen in Verbindung mit der PowerVR GE6300 GPU, die bis zu 660 MHz leisten kann, für eine reibungslose Grafikdarstellung von Gaming bis Streaming. 2 GB Arbeitsspeicher runden das Leistungspaket ab.

Traditionell spart Gigaset nicht an Akkuleistung. Was nützt das beste Smartphone, wenn ihm zu schnell der Saft ausgeht? Das 4.000-mAh-Kraftpaket mit Quickcharge-Funktion über USB-C sorgt für lange Laufzeiten. Dabei denkt das GS190 nicht nur an sich. Das Smartphone funktioniert auch als Powerbank für andere Geräte.

Um die schönsten Momente im Leben für immer festhalten zu können, fotografiert das Gigaset GS190 rückseitig mit einer Dualkamera mit 13 MP, schnellem PDAF Autofokus + VGA und LED-Blitz. Zusätzliche Effekte wie Bokeh bringen schicke Unschärfe ins Bild, der Beauty-Modus glättet die Haut und der Multi Szenen Modus bereitet Foto-Affinen noch mehr Freude an Echtzeitaufnahmen. Auf der Vorderseite des GS190 macht die Selfie-Cam Fotos mit einer Auflösung von 8 MP.

Stark bis ins Mark

Die künstliche Intelligenz des neuesten Betriebssystems Android 9.0 Pie optimiert Leistung, Stabilität und Energieeffizienz des Gigaset GS190. Dank eingeschränkter Zugriffsrechte für Apps, die im Hintergrund ausgeführt werden, erreicht das Betriebssystem eine verbesserte Sicherheitsleistung und bietet erweiterte Bluetooth-Funktionen – so kann es sich zum Beispiel die Lautstärke von verbundenen Bluetooth-Lautsprechern und -Kopfhörern merken.

Wie bei Gigaset üblich können im Dreifach-Karten-Slot gleichzeitig zwei Nano SIM-Karten und eine MicroSD-Karte mit bis zu 265 GB Speicher verbaut werden. So lässt sich der 16 GB große interne Speicher deutlich erweitern.

Beste Gesprächsqualität zeichnet Gigaset seit jeher aus: So unterstützt das GS190 VoLTE und erlaubt damit auch unterwegs eine breitbandige Sprachübertragung in bester Qualität. Das Gigaset GS190 ist im stationären und Online-Handel sowie im Gigaset Onlineshop für 169 Euro (UVP) erhältlich.