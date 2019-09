Qi-Loader Pannenhilfe: Mit diesen Maßnahmen klappt das kabellose Smartphone-Aufladen

Die induktive Energieübertragung nach dem Qi-Standard ist auf dem besten Weg, zu einer Standardfunktion von Smartphones zu werden. Von einer perfekten Funktion sind allerdings viele Qi-fähigen Lade- und Mobilgeräte noch weit entfernt. Mit diesen Tipps begegnen Sie typischen Pannen rund um die kabellose Qi-Ladefunktion.

Sie legen oder stellen Ihr Smartphone einfach in die Ladeschale, und schon beginnt das automatische Aufladen – Qi-Ladestationen (Qi Auto Wireless Charger) sind einfach praktisch. Das Angebot von Ladeschalen in unterschiedlichen Formen und Leistungsklassen hat sich erheblich ausgeweitet, so gibt es inzwischen beispielsweise unter anderem Schreibtischlampen, Radiowecker, Mauspads, Powerbanks und Möbel mit integrierter Qi-Ladefunktion.

In der Praxis verläuft der Ladevorgang allerdings oft nicht so reibungslos, wie es die Werbung verspricht. Für eine störungsfreie und schnelle Aufladung Ihres Mobiltelefons beachten Sie die folgenden Troubleshooting-Maßnahmen: