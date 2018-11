Smarter WLAN-Lautsprecher von Blaupunkt mit integriertem Google Assistant

Blaupunkt präsentiert den neuen, smarten WLAN-Lautsprecher „PVA 100“. Er integriert Google Assistant, Chromecast und ein Steckdosen-Plug zur einfachen und kabellosen Stromversorgung.

Blaupunkt präsentiert mit dem „PVA 100“ auf der diesjährigen IFA einen WLAN-Lautsprecher, der nicht nur Musik wiedergibt, sondern als persönlicher Assistent den Alltag erleichtert. Dank integriertem Google Assistant verwaltet er durch Sprachsteuerung auf Zuruf tägliche Aufgaben wie Kalendereinträge, Einkaufslisten oder Erinnerungsoptionen, beantwortet Fragen beispielsweise zu Wetter oder Verkehr und fungiert als praktische Steuerzentrale für das vernetzte Heim.

In seiner Grundfunktion als quadratischer Steckdosenlautsprecher bietet der „PVA 100“ einen ausgewogenen Klang und dank built-in Chromecast einen besonders einfachen Zugriff auf die Lieblingsmusik. Denn mit einem „Ok Google” und dem entsprechenden Befehl lassen sich Playlists von Anbietern wie Spotify oder Deezer per Sprache abspielen. In Kombination mit anderen Chromecast-fähigen Modellen beliebiger Hersteller fungiert der Lautsprecher dabei auch als offenes Multiroom-System und sorgt für synchrone, verzögerungsfreie Musik in verschiedenen Räumen.

Denn es können mehrere Lautsprecher im selben Heimnetzwerk integriert und als Gruppe oder einzeln angesprochen werden. Besonders praktisch für Familien und WGs ist dabei die Voice-Match-Funktion von Google Home. Nach kurzem Sprachtraining der einzelnen Personen erkennt der Speaker, wer ihn anspricht und nutzt automatisch den entsprechenden User Account. So wird auf die jeweiligen individuellen Eingaben zugegriffen – egal ob persönliche Busfahrtzeiten, Termin- und Telefoneinträge abgefragt oder Lieblingstitel wiedergegeben werden sollen.

Wer das Gerät nicht über den Sprachassistenten steuern möchte, schaltet per Stummschalt-Taste die integrierten Mikrofone einfach ab. Die Steuerung über das Mobiltelefon via Chromecast ist dennoch möglich. Oberhalb des Gehäuses stehen weitere Buttons zur Lautstärkeregelung, Pause/Play, Reset sowie zur Bluetooth-Verbindung zur Verfügung. Denn auch ohne WLAN bleibt der Lautsprecher mit einer Ausgangsleistung von 2 Watt nicht stumm: Externe Geräte können über Bluetooth V4.2 verbunden werden.

Die kleine Box misst 100 x 100 x 85, wiegt lediglich 250 Gramm und integriert sich in schlichter weißer Eleganz in jedes Interieur. Dabei benötigt der Speaker keine Standfläche, denn dank Steckdosen-Plug wird er einfach in die Stromquelle gesteckt, so dass auch keine lästigen Kabel im Weg sind. Der smarte WLAN-Lautsprecher von Blaupunkt „PVA 100“ ist ab sofort lieferbar, die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 139 Euro.