Technikchampion zum Schnäppchenpreis: Smartphone nur mit einem Lächeln sichern

Mit dem Alcatel 3 hat Smartphone-Hersteller TCL ein Mobilgerät mit Android 8 (Oreo) zum Schnäppchenpreis auf den Markt gebracht. Highlight des Geräts: Mit der erstklassigen Face-Key-Technologie des Alcatel 3 entsperren Sie Ihr Telefon einfach durch einen Scan des Gesichts.

Kompakte Smartphones wie das schlanke Alcatel 3 mit 18:9-Displays kommen in diesem Jahr groß raus. Für nur 159 Euro bietet das ultrakompakte 5.5 HD+ mit dem Alcatel FullView 18:9-Bildverhältnis mehr als nur zu surfen und dabei weniger zu scrollen. Das Alcatel 3 ist eines der kompaktesten Handys in seiner Größenklasse – verfügt dabei aber trotzdem über ein beeindruckendes Full-Scale HD+-Display, das Inhalte in guter Qualität wiedergibt.

Mit dem 2,5D-Glas und Hochglanz-Optik ist das Alcatel 3 im Einklang mit dem gesamten Sortiment von 2018. Es bietet ein einheitliches Design zu erschwinglichen Preisen. Das Entsperren des Smartphones ist einfacher und schneller als je zuvor. Denn die erstklassige Face-Key-Technologie des Alcatel 3 ermöglicht das Entsperren des Telefons durch einen Scan des Gesichts. Hierzu reicht ein einfacher Blick auf den Bildschirm aus.

Das Alcatel 3 lässt sich über seine Gesichtserkennungstechnologie oder über einen Fingerprint sichern. Außerdem können mehrere Anwendungen mit nur einem Fingertipp gestartet werden. Sehr praktisch ist ebenfalls die Dual-SIM-Unterstützung des Alcatel 3, mit der Sie problemlos in zwei Mobilfunknetzen unterwegs sind und alle Preisvorteile ausnutzen können. Der Speicher lässt sich mit einer MicroSD-Karte auf bis zu 128 GB erweitern.

Alcatels Neues ist mit einer leistungsstarken 13-MP-Rückkamera ausgestattet, die mit qualitativ hochwertigen Fotos beeindruckt, welche sofort in den sozialen Netzwerken zum Einsatz kommen können. Auch die 5-MP-Frontkamera ist dank des Blitzes, der auch bei schlechtem Licht optimale Bildverhältnisse ermöglicht, perfekt für erstklassige Selfies und Gruppenaufnahmen.

Neu beim Alcatel 3 ist der „Social Mode“, der über besondere Kameraeinstellungen verfügt, welche eine sofortige Vorschau, eine schnelle Freigabe und viele weitere neue Funktionen bieten. Das Smartphone ist in Deutschland und Österreich für 159 Euro in Spektrum-Blau, Spektrum-Schwarz oder Spektrum-Gold erhältlich. Weitere Infos finden Sie auf der deutschsprachigen Webseite von Alcatel Mobile.