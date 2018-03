In 10 Schritten zum perfekten PC-Tuning – so bauen Sie neue Speichermodule ein

Ziehen Sie sämtliche Kabel vom Rechner ab. Um ihn so stromlos wie möglich zu machen, lassen Sie den Stromschalter auf EIN und halten 30 Sekunden lang den EIN-Taster an der Gerätefront fest.

Um Ihre Speichermodule vor Schäden durch elektrostatische Entladungen zu schützen, entladen Sie sich am besten einmal, indem Sie kurz an einen metallischen Heizkörper bzw. ein Heizungsrohr fassen. Laufen Sie während des Einbaus möglichst wenig umher, insbesondere nicht auf Teppichen mit Kunstfasern.

Bauen Sie die vorhandenen Speichermodule aus, indem Sie die Halteklammern seitlich wegdrücken. Dabei werden die Module aus dem Steckplatz gehoben. Berühren Sie die goldenen Kontakte und die Bestückungsseite der Module möglichst nicht. Am besten halten Sie die Module an den oberen oder seitlichen Kanten fest.

Nun erst packen Sie die neuen Speichermodule aus. Vergleichen Sie unbedingt den korrekten mechanischen Aufbau, also die Abmessungen, die Zahl der Kontakte und die Position der Passkerbe. Die neuen und die alten Module müssen in diesen Punkten absolut übereinstimmen.

Bei den typischen „Discounter-PCs“ finden Sie meist eine Ausstattung mit 2 Steckplätzen für Arbeitsspeicher vor. Schauen Sie sich die Orientierung der Module in den Steckplätzen genau an, die asymmetrischen Passkerben an der Kontaktseite müssen exakt in den Steckplatz passen. Falls das Umfeld der Steckplätze ziemlich verbaut und schlecht einsehbar ist, kontrollieren Sie diesen wichtigen Punkt per Taschenlampe oder Smartphone-Fotolampe.