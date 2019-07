Dokumente sicher übertragen – meine Empfehlung wird Sie verblüffen

Immer wieder bekomme ich vertrauliche Dokumente per E-Mail zugeschickt – ohne Verschlüsselung! Sogar die neue Datenschutzverordnung, die das ausdrücklich und unter Androhung von Bußgeldern verbietet, hält Steuerberater, Anwälte und Notare nicht davon ab. Seit Jahrzehnten predige ich E-Mail-Verschlüsselung. Jetzt gebe ich auf. Und empfehle stattdessen: Whatsapp.

Windows+Linux+Android / Deutsch / Freeware. Sie haben richtig gelesen: Wenn Sie vertrauliche Dokumente verschicken wollen, ist Whatsapp meine Empfehlung. Und zwar aus drei Gründen:

Die Verschlüsselung von Whatsapp kann als hinreichend sicher für vertrauliche Dokumente gelten. Zwar hat der britische Geheimdienst eine Methode veröffentlicht, wie man die Verschlüsselung umgehen könnte. Aber das geht nur mit Hilfe von Zwangsmaßnahmen gegen die zentralen Server von Whatsapp. Geheimdienste könnten die Verschlüsselung also eventuell aushebeln. Aber alle Gegenspieler unterhalb dieser Ebene haben keine Chance. Mit Whatsapp erreichen Sie ungefähr jeden. Das trifft zwar auch auf E-Mail zu, aber nicht auf verschlüsselte E-Mail. Die Verschlüsselung von Whatsapp ist konkurrenzlos einfach. Was müssen Sie tun, um mit Whatsapp verschlüsselt zu kommunizieren? Gar nichts! Die Verschlüsselung funktioniert einfach so! Was müssen Sie tun, um verschlüsselte Whatsapp-Nachrichten zu dechiffrieren? Gar nichts! Auch die Entschlüsselung funktioniert einfach so! Ob wir das mit E-Mail jemals erreichen werden? Ich glaube inzwischen nicht mehr daran.

Klicken Sie an Ihrem PC in Whatsapp-Web auf die Büroklammer und dann auf das Symbol für "Dokument". Es erscheint ein Fenster, in dem Sie das Dokument auswählen – fertig. Wie Whatsapp-Web funktioniert, lesen Sie hier.