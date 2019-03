So füllt Ihr PC jedes Passwort automatisch aus

Die meisten Passwörter gelten für Benutzerkonten im Internet. Diese füllt KeePassXC mit Hilfe seiner Firefox-Schnittstelle automatisch aus. Aber auch in andere Programme können Sie Passwörter automatisch eintragen lassen.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Um Passwörter in beliebige Fenster und nicht nur in den Browser eintragen zu können, aktivieren Sie das so genannte „globale Autotype“, also das „allgemeine selbsttätige Tippen“.



Dazu klicken Sie im Menü von KeePassXC auf „Werkzeuge / Einstellungen“. In den „Anwendungseinstellungen“ klicken Sie auf der linken Seite auf „Allgemein“ und dann rechts auf den Karteireiter „Autotype“. Falls die beiden Optionen, die mit „Verwende...“ anfangen, nicht angehakt sind, aktivieren Sie sie. Um den Vorgang zu beschleunigen, entfernen Sie das folgende Häkchen, weil das Programm nicht „Immer vor einem Auto-Type fragen“ soll.



Klicken Sie dann in das Feld „Globale Tastenkombination für Auto-Type“ und drücken Sie die Tastenkombination, die Sie dafür verwenden möchten. Die Tastenkombination darf noch nicht anderweitig vergeben sein. Ich habe Strg-K eingestellt.



Erzeugen Sie einen neuen Eintrag in Ihrer Passwort-Datenbank, zum Beispiel für das Banking-Programm Jameica/Hibiscus. Ein sinnvoller Titel wäre in diesem Fall zum Beispiel „Bank“. Einen Benutzernamen braucht das Programm zunächst nicht, es fragt beim Start aber ein Master-Passwort ab. Dieses tragen Sie als Passwort in KeePassXC ein und wiederholen es gleich nochmal. Lassen Sie den Eintrag noch offen!



Dann starten Sie Jameica, so dass das Eingabefenster für das Master-Passwort erscheint. In KeePassXC klicken Sie links auf „Auto-Type“. Unten in der Mitte klicken Sie auf das kleine Plus +. Damit schalten Sie die Fenster-Einstellungen frei. Jetzt können Sie rechts einen „Fenstertitel“ wählen, nämlich „Master-Passwort“. Speichern Sie dann Ihren Eintrag mit OK.



Ab sofort können Sie dieses Passwort mit der Tastenkombination Strg-K eintragen.