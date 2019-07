Welche Daten laufen wirklich durch meine Internet-Leitungen?

Mit dem kostenlosen Programm "Wireshark" analysieren Sie jedes einzelne Datenpaket, das durch Ihr Netzwerk läuft. Das kann ganz schön kompliziert werden – ist aber in vielen Fällen die einzige Möglichkeit, Fehlern oder kriminellen Angriffen auf die Spur zu kommen.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Wireshark ist ein professionelles Programm zur Netzwerkanalyse. Es untersucht den kompletten Datenverkehr Ihres PCs.



Wenn Sie mit Wireshark den Netzwerkverkehr Ihres PCs untersuchen, brauchen Sie unter Linux spezielle Berechtigungen. Fehlen diese, erscheint eine Fehlermeldung. Diese weist jedoch nicht nur auf den Missstand hin, sondern zeigt Ihnen auch gleich, wie Sie das Problem lösen können. Anschließend beginnt Wireshark sofort damit, den Netzwerkverkehr aufzuzeichnen.



Wireshark zeigt alle Schnittstellen an, die es findet und überwacht sie. Laufen Daten über eine der Schnittstellen, erkennen Sie das an einer gezackten Linie, die einem EKG ähnelt.



Klicken Sie doppelt auf so eine gezackte Linie, sehen Sie den laufenden Datenverkehr vor sich. Ein Klick auf das rote Quadrat oben links stoppt die Aufzeichnung. Mit "Datei / Schließen" kommen Sie wieder zum Startbildschirm.



Außerdem können Sie mit Wireshark den Datenverkehr auf anderen Geräten untersuchen, wenn dieser vorher in einer Datei aufgezeichnet wurde. Haben Sie mit Ihrer Fritzbox einen Mitschnitt Ihrer Internetverbindung angefertigt, dann können Sie diesen mit "Datei / Öffnen" aufrufen.



Die Datenmittschnitte von Wireshark sind lange Tabellen mit technischen, zunächst unverständlichen Daten. Links unter "No." sind die Einträge durchnummeriert. Dahinter ist die Zeit (Time) in Bruchteilen von Sekunden angegeben. Es folgen zwei Spalten mit IP-Adressen. "Source" ist die Adresse, von der die Verbindung ausgeht, "Destination" ist das Ziel der Verbindung. Es folgt das Protokoll, also die Art der Verbindung, die Länge des Datenpakets sowie einige Zusatzinformationen.



