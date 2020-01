Wie sicher ist die Verschlüsselung mit FinalCrypt?

Gibt es eine Verschlüsselung, die noch nie geknackt wurde? Unglaublich, aber wahr: Es gibt sie. Das „One Time Pad“, zu Deutsch: der „Einmal-Block“.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Das One Time Pad ist tatsächlich eine Verschlüsselung, deren Prinzip nachweislich sicher gegen Entschlüsselung ist. Und dazu ist das Verfahren auch noch unschlagbar einfach. Sie brauchen noch nicht einmal einen PC dazu. Das One Time Pad lässt sich mit Papier und Stift benutzen – und so ist es tatsächlich viele Jahre lang von Spionen benutzt worden.



Alle Teilnehmer einer Kommunikation benutzen den gleichen Schlüssel, typischerweise ein Buch. Wichtig: Die Schlüssel müssen perfekt gleich sein. Liegt ein Buch in verschiedenen Ausgaben vor, funktioniert es nicht.



Die Buchstaben des Alphabets werden durchnummeriert. Dann nehmen Sie für jedes Zeichen Ihrer Nachricht folgende Rechnung vor:



Erstes Zeichen der Nachricht plus erstes Zeichen des Schlüssels.

Ist das Ergebnis größer 26, ziehen Sie 26 ab.

Das wiederholen Sie für das zweite, dritte und jedes folgende Zeichen. Zum Schluss übersetzen Sie die Zahlen wieder in Buchstaben.



Das ist Ihnen zu aufwändig? Dann können Sie das Programm FinalCrypt verwenden. Es arbeitet nach genau dieser, garantiert unknackbaren Methode.



Trotzdem kann ich mich nicht zu einer Empfehlung durchringen, und zwar vor allem deshalb, weil für FinalCrypt bisher kein unabhängiges Gutachten vorliegt, das die Sicherheit bestätigt. Das Programm wird zwar aktiv entwickelt, aber nur von einem einzelnen Programmierer. Dass das One Time Pad theoretisch absolut sicher ist, stimmt zwar. Aber Programmier- und Anwendungsfehler können das in der Praxis unterlaufen.



Mehr zum Thema: FinalCrypt