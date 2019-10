Samsung-Oktober-Update: Schließen Sie sofort diese 29 kritische Sicherheitslücken auf Ihrem Smartphone

Erfahren Sie in diesem Artikel, ob Sie von der Sicherheitslücke auf Ihrem Samsung-Smartphone betroffen sind und welche Samsung-Geräte keine Updates mehr erhalten

Die Smartphones vom südkoreanischen Hersteller Samsung haben in den letzten Jahren den deutschen Markt erobert. In Deutschland liegen die Anteile bei ca. 25%, somit ist jedes vierte Smartphone von Samsung. Um so wichtiger ist es, dass die zahlreichen Nutzer über die aktuellen Sicherheitslücken informiert werden. In diesem Artikel erfahren Sie, ob auch Sie von neuen kritischen Sicherheitslücken betroffen sind und wie Sie sich schützen können.

Welche Sicherheitslücken wurden entdeckt?

In den vergangenen Wochen wurden 4 kritische und weitere 25 als hoch eingestufte Sicherheitslücken entdeckt. Diese wurden mit dem Oktober-Update bereits geschlossen. Installieren Sie unverzüglich das Oktober-Update auf Ihrem Smartphone.

Welche Samsung Smartphones sind betroffen?

Betroffen sind alle Samsung-Smartphones. Allerdings werden aktuell Updates nur für folgende Modelle angeboten:

Galaxy S10

Galaxy S10e

Galaxy S10+

Galaxy S9

Galaxy S9+

In einigen Tagen erscheint das Update für weitere Modelle:

Galaxy S10 5G

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10 Plus

Installieren Sie das Update unverzüglich. Achten Sie darauf, dass Sie das Update über Ihr W-LAN herunterladen, da die Dateien zum Teil mehrere Hundert Megabyte groß sind und somit Ihr Datenvolumen schnell aufgebraucht werden kann.

Auf der Samsung Support-Seite werden Sie über die aktuellen Updates informiert.

Was passiert mit älteren Samsung-Geräten?

Handelt es sich ältere Modelle, so werden die Updates entweder ganz eingestellt oder nur noch bei Bedarf durchgeführt.

Bei folgenden Modellen erfolgen gelegentliche Updates:

Galaxy A3 (2017)

Galaxy A7 (2017)

Galaxy S7

Galaxy S7 Edge

Galaxy S6

Folgende Modelle erhalten ab sofort keine Updates mehr:

Galaxy A5 (2016)

Galaxy A3 (2016)

Galaxy Tab S2

