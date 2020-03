Signal: Der sichere Messenger

Die Whatsapp-Alternative verschlüsselt nicht nur Ihre Nachrichten von Ende zu Ende, sondern darüber hinaus auch Ihre Kontaktinformationen und Ihren Namen.

Linux+Windows+Android+iOS / Deutsch / Open Source. Signal ist so sicher, dass Ihre Daten noch nicht einmal bei einem Gerichtsbeschluss herausgegeben werden! Wie das geht? Der Betreiber weiß einfach nichts über Sie! Tatsächlich wurde Signal schon von einem amerikanischen Gericht aufgefordert, Daten eines Kunden herauszugeben. Aber alles, was die Firma hatte, war das Datum der Registrierung und wann der Kunde zuletzt zugegriffen hatte. Alle anderen Informationen sind so gut verschlüsselt, dass noch nicht einmal der Betreiber an die Daten herankommt. "Zero-Knowledge-Prinzip" nennt man das, zu deutsch das: "Wir-wissen-garnix-Prinzip".



Trotzdem ist Signal sehr komfortabel: Es bietet Einzel- und Gruppenchats, Sie können Bilder, Dokumente und Videos verschicken.



Wenn Sie Signal installieren, fordert die App Zugriff auf Ihre Kontakte, Medien und Telefonanrufe. Das können Sie bestätigen. Dann lassen Sie sich eine SMS mit einem Bestätigungscode schicken, geben diesen ein, und schon sind Sie am Signal-Netzwerk registriert.



Neben den mobilen Apps gibt es Signal auch für PCs. Das Programm funktioniert aber nur zusammen mit einem Mobilgerät. Dazu tippen Sie auf Ihrem Handy auf "Einstellungen / Gekoppelte Geräte" und lesen den QR-Code ein, den der PC anzeigt.



Eine gemeinnützige Stiftung entwickelt die Programme und betreibt die Server. Das Übertragungsprotokoll ist ebenso öffentlich bekannt wie der Quellcode und wurde von Experten überprüft.



