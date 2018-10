Internet-Tipp: Nutzen Sie sichere Passwörter

Diese Kriterien bei der Passwort-Vergabe machen Ihr Passwort sicherer.

Datendiebe verwenden meist spezielle Programme, um Passwörter zu knacken. Sie geben in der Regel ihren Knackprogrammen die Anweisung, 100.000 Passwort-Kombinationen für eine festgelegte Anzahl von Zeichen zu testen. Wenn das nicht zum Erfolg führt, versuchen sie eine andere Zeichenanzahl. Wenn das Passwort aus Kleinbuchstaben (z. B. „hallo“) oder einem Großbuchstaben am Anfang und sonst nur aus Kleinbuchstaben (z. B. „Blümchen“) besteht, kann es mit dieser Methode sehr schnell geknackt werden. Das Gleiche gilt für lauter Kleinbuchstaben mit einer Zahlenkombination am Ende (z. B. „martin34“).

Um es Hackern möglichst schwer zu machen, empfiehlt die Firma BullGuard, Experte für Internetsicherheit, nur Passwörter zu wählen, die folgenden Kriterien entsprechen:

● Acht bis zehn Zeichen

● Groß- und Kleinbuchstaben

● Symbole

● Nummern

Berücksichtigen Sie diese hohen Voraussetzungen vor allem bei Passwörtern für Dienste mit sensiblen Daten, wie zum Beispiel Online-Banking, Internet-Shops oder E-Mails.