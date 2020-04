Komplexer Videoschnitt mit einfacher Software

Das kostenfreie Programm "Pitivi" bietet alles, was Sie benötigen, um Ihr Urlaubsvideo oder den Film zur Goldhochzeit zu schneiden. Hier wartet eine große Auswahl an Effekten und Werkzeugen auf Sie. Trotzdem verzichtet das Projekt auf überladene Menüs und überfüllte Symbolleisten.

Linux / Deutsch / Open Source. Das Hauptfenster besteht aus vier Bereichen, deren Größe Sie mit der Maus beliebig zurechtziehen können. Oben links befindet sich die noch leere Medienbibliothek. Hier werden alle Videoclips Ihres Projektes angezeigt. Klicken Sie auf "Import" um neue Clips hinzuzufügen. Im folgenden Dateibrowser haben Sie die Möglichkeit unten "Hilfs-Daten für alle Dateien erstellen" zu aktivieren. Im Klartext heißt das, dass das Programm die Auflösung der Videos während der Bearbeitung verringert, um Leistungseinbrüche zu vermeiden.



Wählen Sie die gewünschten Dateien aus und klicken Sie auf "Hinzufügen". Schon befinden diese sich in der Medienbibliothek und können mit der Maus in die Zeitleiste (unten) gezogen und angeordnet werden. Halten Sie die Maus über das Ende eines Clips und verschieben Sie dieses, um den Clip zu kürzen. Mit der Leertaste spielen Sie das Projekt ab und sehen oben rechts im Wiedergabefenster direkt das Resultat. Der rote Cursor kann übrigens mit der Maus und den Pfeiltasten verschoben werden. So betrachten Sie sogar jedes Bild einzeln!



Wenn sich zwei Clips überlappen, entsteht automatisch ein weicher Übergang. Klicken Sie diesen an, um den Effekt auszutauschen. Es erscheint eine breite Auswahl an alternativen Übergängen oben im mittleren Fenster. Ein Klick reicht, um Ihren Lieblingseffekt zu aktivieren. So kombinieren Sie elegant verschiedene Clips.



Ihr Projekt sichern Sie mit "Speichern" oben rechts als Projektdatei um später weiter daran zu arbeiten. Mit "Erstellen" gleich daneben erzeugen Sie ein richtiges Video. Lassen Sie sich nicht von den Einstellungen verwirren. Setzen Sie lediglich einen Punkt bei "Never render from proxy files" und klicken Sie auf "Render".