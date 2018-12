Mit Nextcloud gleichen Sie Dateien, Termine und Adressen ab

Es gibt so viele Daten abzugleichen: Die Fotos für Oma und Opa, die Termine für die Kinder, die Kontaktdaten für die Kollegen und vieles mehr.

Linux / Deutsch / Open Source. Fotos werden gerne auf CD gebrannt oder auf einem USB-Stick weitergegeben. Termine speichern viele in einem Google-Kalender. Auch Office-Dokumente werden gerne bei Google gespeichert. Wenn es auf den Datenschutz nicht ankommt, dann können Sie für vieles natürlich auch Facebook verwenden. Hier können Sie Termine organisieren, Fotos weitergeben und Kontakte verwalten.



Für viele ist der Datenschutz jedoch wichtig. In dem Fall bietet es sich an, eine eigene Plattform für den Datenabgleich zu eröffnen. Mit Nextcloud ist das kein Problem. Nextcloud ist eine Web-Anwendung, die Sie problemlos auf einem Linux-Rechner installieren können. Wenn es nicht rund um die Uhr laufen soll, können Sie Nextcloud auf einem lokalen PC laufen lassen. Möchten Sie den Datenabgleich für Ihre Familie, Freunde oder Kollegen aber 24 Stunden am Tag ermöglichen, dann mieten Sie einen preiswerten Web-Server mit Ubuntu und installieren das Programm dort mit dem Befehl "apt-get install nextcloud".



Nachdem das Programm installiert ist, melden Sie sich am Server an und klicken links unten auf das Zahnrad und dann auf "Nutzer" und "Anlegen", um Zugänge für die anderen einzurichten. Alle Zugänge sind mit Passworten geschützt. Sie können die Benutzer zudem in Gruppen einteilen.



Sodann können alle Benutzer ihre Termine auf Ihrem eigenen Nextcloud-Server zentral verwalten und miteinander abgleichen. Fotos werden nicht mehr auf USB-Sticks weitergegeben, sondern mit der Galerie-Funktion von Nextcloud, das geht einfacher und schneller. Auch Office-Dokumente und Musikdateien können Sie mit Nextcloud bequem abgleichen. Weitere Funktionen können Sie aktivieren, indem Sie auf das Zahnrad und dann auf "Anwendungen" klicken.



