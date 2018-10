Multimedia

Eigene Trommelstücke: So wählen Sie die Trommeln

Mit dem Trommelcomputer Hydrogen erzeugen Sie eigene Trommelstücke am PC. Das Programm enthält bereits eine Vielzahl von Rhythmusinstrumenten, weitere können Sie aus dem Internet nachladen.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Musik machen auf Mausklick: Das ermöglicht der Trommelcomputer "Hydrogen". Klicken Sie in dem Programm auf "Projekt / Neu", um ein neues Musikstück zu beginnen. Dieses wird zunächst mit dem Standard-Drumkit angelegt, das einem üblichen Schlagzeug für Rock- und Popmusik entspricht.



Mit welchen Instrumenten möchten Sie trommeln?

Wenn Sie aus diesem virtuellen Schlagzeug ein einzelnes Instrument entfernen möchten, klicken Sie dieses mit der rechten Maustaste an und wählen "Instrument löschen". Möchten Sie das Drumkit insgesamt nicht verwenden, dann klicken Sie im Menü auf "Instrumente / Alle Instrumente löschen".



Um neue Instrumente hinzuzufügen, klicken Sie rechts auf "Klangbibliothek" und wählen dort Trommeln aus. Bei Trommeln werden meist verschiedene Anschlagsarten als eigene Instrumente angezeigt, zum Beispiel "Djembe Tone", "Djembe Bass" und "Djembe Slap" für die drei typischen Schläge auf die afrikanische Djembe. Diese finden Sie im Drumkit "circAfrique". Wie die Instrumente klingen, verraten sie Ihnen auf Doppelklick. Sagt Ihnen ein Klang zu, so ziehen Sie ihn in die Instrumentenliste des Patterns unten links.



So laden Sie noch mehr digitale Trommeln

Weitere Drumkits können Sie von der unten verlinkten Seite herunterladen. In Hydrogen klicken Sie dann auf "Instrumente / Bibliothek importieren", aktivieren den Karteireiter "Lokale Datei" und klicken auf die Schaltfläche "Durchsuchen". Wählen Sie die heruntergeladene Datei auf Ihrer Festplatte aus, klicken Sie auf "Öffnen" und dann auf "Installieren". Anschließend können Sie das Fenster schließen. Das neue Drumkit steht in der Klangbibliothek unter "Benutzer Drumkits" zur Verfügung.



